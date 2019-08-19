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Треть британцев поддержала Brexit без сделки

Фото из открытых источников

«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с Евросоюзом — поддерживают 34 процента британцев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это следует из опроса компании BMG Research, который проводился по заказу The Independent.

При этом почти половина, 49 процентов респондентов, призвали правительство премьер-министра Бориса Джонсона добиться отсрочки сделки, отменить ее или провести новый референдум. Кроме того, по данным опроса, только 19 процентов британцев верят в способность премьера заключить соглашение с ЕС.

После вступления в должность главы правительства Джонсон, сторонник «жесткого» Brexit, неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября (крайний срок предоставленной ЕС отсрочки) вне зависимости от обстоятельств. Он пояснял, что выход из Евросоюза — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, определенное во время народного голосования.

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