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Премьер-министр С.Сквернялис призвал Индию открыть посольство в Вильнюсе

Фото lrv.lt

«Как глава правительства я особенно заинтересован в успешном развитии экономических отношений. Учреждение посольства Индии в Вильнюсе является очень важным практическим инструментом для укрепления сотрудничества, и я призвал Индию принять это важное решение», — заявил С.Сквернялис в понедельник после встречи в Вильнюсе с вице-президентом Индии Венкайей Найду.

Несмотря на то, что географически Литва и Индия находятся далеко друг от друга, у них много общих точек соприкосновения: уважение к санскриту, уважение к принципу верховенства закона в международных отношениях и в других областях.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Литва стремится стать финансово-технологическим центром в регионе Северной Европы. Премьер-министр пригласил индийскую делегацию на международную конференцию FintechInn, которая состоится в Вильнюсе в конце ноября.

Это первый визит столь высокопоставленного индийского чиновника в Литву.

Встреча спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса с Найду состоялась в понедельник, а с президентом Гитанасом Науседой встреча состоялась в субботу.

  • Фото lrp.lt
  • Фото lrp.lt
  • Фото lrp.lt
  • Фото lrp.lt
BNS

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