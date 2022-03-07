Третий раунд украинско-российских переговоров начнется в 16.00

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал время переговоров с РФ.По его словам, делегация — без изменений.

Фото БелТа

Третий раунд переговоров Украины с Россией начнется в 16.00. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Переговоры по РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров Украины и России может состояться на этих выходных, однако встреча состоится сегодня.