Третий раунд украинско-российских переговоров начнется в 16.00

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал время переговоров с РФ.По его словам, делегация — без изменений.
Третий раунд переговоров Украины с Россией начнется в 16.00. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Переговоры по РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров Украины и России может состояться на этих выходных, однако встреча состоится сегодня.
Глава фракции Слуга народа и член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия назвал вопросы, по которым практически невозможно согласие со страной-агрессором. По его словам, это признание Крыма российским и признание Украиной «ЛНР» с «ДНР».korrespondent.net
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