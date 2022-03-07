Как украинский бизнес пытается выжить и спасти страну

24 февраля изменилась жизнь всей Украины и даже мира. До этого дня украинский бизнес строил свои глобальные стратегии развития, государство выпускало новые сервисы, а граждане жили своей жизнью и пытались воплотить свои мечты. Но война разрушила все это в один миг.
Многим компаниям в Украине пришлось закрыться, миллионы людей потеряли работу, а бизнесы разорились. Как пытается выжить бизнес, который еще держится на плаву?
Украинская компания Choice31 занимается онлайн-образованием. Они продвигают культуру «свитчерства» – безопасной смены профессии, а именно – помогают «войти в айти» без технических навыков. До войны они работали исключительно на украинский рынок, но боевые действия изменили все. Сейчас в Украине многие не знают, смогут ли проснуться завтра, так что новое образование тем более неактуально.
«В первые дни войны в нашей компании был полный хаос, как и во всей стране. Многие подключились к волонтерству, начали собирать все необходимое для армии. Начали создавать кучу разнообразных чатов для освещения ситуации в Украине для других стран. Создали собственную кибер-роту.
Некоторые были заняты поиском безопасного места для своей семьи. Через несколько дней пришло понимание, что нам необходимо более организовано спасать нашу страну и нужно искать пути решения этой задачи» – рассказывают в Choice31.
В компании приняли решение, что для того, чтобы бизнес выжил, необходимо выходить на рынки других стран. Поскольку сейчас нет возможности создавать новые продукты, в Choice31 решили выбрать несколько уже существующих, которые будут актуальны для других стран и для людей со знанием русского языка. Их специально адаптировали под другой формат обучения и существенно снизили стоимость.
Как украинский бизнес спасает свою страну?
«У нас есть несколько очень важных задач. Во-первых, это спасение Украины. Нам невероятно важно поддерживать нашу экономику. Мы не сомневаемся в нашей победе, поэтому нужно думать о том, что будет, когда война закончится. Экономическое развитие Украины сейчас возможно только благодаря клиентам из других стран. Также мы решили перечислять 50% всех денег, которые мы получаем, в официальный фонд помощи.
Во-вторых, мы хотим поддержать людей, которые у нас работают. Все они из разных городов Украины, во многих сейчас ведутся активные боевые действия. Пока что мы не уволили ни одного сотрудника и надеемся, что это не случится. Но если мы не сможем переориентироваться на иностранные рынки, у нас врядли будет другой вариант» – рассказывает Евгения Глизер, CEO Choice31.
Сейчас Choice31 предлагает курсы по Google-таблицам и профессию ASO-специалист. 50% полученных денег компания отправляет в фонд гуманитарной помощи пострадавшим от российской агрессии, открытый Национальным банком Украины.