Как украинский бизнес пытается выжить и спасти страну

«В первые дни войны в нашей компании был полный хаос, как и во всей стране. Многие подключились к волонтерству, начали собирать все необходимое для армии. Начали создавать кучу разнообразных чатов для освещения ситуации в Украине для других стран. Создали собственную кибер-роту.

Некоторые были заняты поиском безопасного места для своей семьи. Через несколько дней пришло понимание, что нам необходимо более организовано спасать нашу страну и нужно искать пути решения этой задачи» – рассказывают в Choice31.

В компании приняли решение, что для того, чтобы бизнес выжил, необходимо выходить на рынки других стран. Поскольку сейчас нет возможности создавать новые продукты, в Choice31 решили выбрать несколько уже существующих, которые будут актуальны для других стран и для людей со знанием русского языка. Их специально адаптировали под другой формат обучения и существенно снизили стоимость.

Как украинский бизнес спасает свою страну?

«У нас есть несколько очень важных задач. Во-первых, это спасение Украины. Нам невероятно важно поддерживать нашу экономику. Мы не сомневаемся в нашей победе, поэтому нужно думать о том, что будет, когда война закончится. Экономическое развитие Украины сейчас возможно только благодаря клиентам из других стран. Также мы решили перечислять 50% всех денег, которые мы получаем, в официальный фонд помощи.

Во-вторых, мы хотим поддержать людей, которые у нас работают. Все они из разных городов Украины, во многих сейчас ведутся активные боевые действия. Пока что мы не уволили ни одного сотрудника и надеемся, что это не случится. Но если мы не сможем переориентироваться на иностранные рынки, у нас врядли будет другой вариант» – рассказывает Евгения Глизер, CEO Choice31.

Сейчас Choice31 предлагает курсы по Google-таблицам и профессию ASO-специалист. 50% полученных денег компания отправляет в фонд гуманитарной помощи пострадавшим от российской агрессии, открытый Национальным банком Украины.

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