Три крупных города Литвы еще не думают об окончании отопительного сезона

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С наступленем теплых дней в выходные, Вильнюс, Каунас и Клайпеда пока не планируют заканчивать отопительный сезон, мотивируя это изменчивостью температуры воздуха и тем, что многие работают и учатся на дому.

«Наблюдая за температурой воздуха и обсудив с Министерством энергетики, мы пока не будем принимать централизованное решение об отключении отопления», — сказал вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Однако жители будут проинформированы о том, что любой многоквартирный дом может быть отключен от отопления, если жильцы примут такое решение.

«Поскольку во время карантина многие, в том числе и родители с маленькими детьми, работают из дома, потребность в услуге все еще сохраняется. Мы боимся принимать поспешное решение, чтобы через некоторое время не пришлось бы к нему вернуться», — сказал В. Бенкунскас.

Как сообщил глава отдела модернизации жилищного хозяйства, администрации и энергетики Каунасского самоуправления Раймундас Эндрикис, в ближайшее время, из-за переменчивой погоды, пока не планируется прерывать отопительный сезон.

«В отдельных многоквартирных домах, по согласию большинства жильцов, отопление может быть закончено раньше . Однако нормы гигиены нарушать нельзя. В многоквартирных домах после реновации отопительный сезон обычно заканчивается раньше», — сказал он в своем комментарии.

Начальник управления строительства Клайпедского городского самоуправления Диана Герасимовене отмечает, что наблюдая за прогнозами погоды, на этой неделе не планируется заканчивать отопительный сезон.

«Мы пока не торопимся заканчивать отопительный сезон — во время карантина дома проводят время больше людей, чем обычно, и после отключения отопления в помещениях будет холодно. Мы следим за прогнозами погоды, дальнейшие возможные действия примем в пятницу», — сказала Д. Герасимовене в присланном комментарии.

Отопительный сезон в Клайпеде обычно заканчивается во второй половине апреля, в прошлом году, как и в Вильнюсе и Каунасе, из-за неблагоприятных погодных условий он продолжался почти до конца апреля.

Информация ЛК по сообщению BNS