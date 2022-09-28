Трубы Северных потоков навсегда уничтожены — СМИ

Три трубы газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море могут навсегда стать непригодными для использования после взрывов. Такое мнение немецких спецслужб в среду, 28 сентября, опубликовало издание Tagesspiegel, со ссылкой источники в правительственных кругах.
Отмечается, если трубопроводы быстро не отремонтировать, большое количество соленой воды попадет внутрь и разъест их. Поскольку повреждения труб очень большие, в них может попасть очень большое количество воды.
Как и Европейская комиссия, органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают акт диверсии. Из-за сложности атаки эксперты и немецкие правительственные круги считают, что ее могло осуществить только государственное подразделение. Предполагают, что за этим стоит Россия, но мотив остается непонятным.
Сейчас BND играет ведущую роль в разведке, оценивая спутниковые изображения перемещений кораблей накануне взрывов.
Одна из теорий заключается в том, что водолазы, вероятно, заложили взрывчатку в две трубы Северного потока-1 и в одну из двух труб Северного потока-2.
Согласно информации Tagesspiegel, целенаправленные взрывы указывают на то, что утечки газа — огромные, поэтому скорость падения давления в трубах была высокой.
Ранее в Германии, Дании и Швеции заявили, что причиной течи в двух нитках газопровода Северный поток стали целенаправленные взрывы, а не естественные причины.
В Госдепе США считают, что произошедшее на газопроводах может быть результатом нападения или диверсии.korrespondent.net