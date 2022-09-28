Трубы Северных потоков навсегда уничтожены — СМИ

Как и Европейская комиссия, органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают акт диверсии. Из-за сложности атаки эксперты и немецкие правительственные круги считают, что ее могло осуществить только государственное подразделение. Предполагают, что за этим стоит Россия, но мотив остается непонятным.

Сейчас BND играет ведущую роль в разведке, оценивая спутниковые изображения перемещений кораблей накануне взрывов.

Одна из теорий заключается в том, что водолазы, вероятно, заложили взрывчатку в две трубы Северного потока-1 и в одну из двух труб Северного потока-2.

Согласно информации Tagesspiegel, целенаправленные взрывы указывают на то, что утечки газа — огромные, поэтому скорость падения давления в трубах была высокой.

Ранее в Германии, Дании и Швеции заявили, что причиной течи в двух нитках газопровода Северный поток стали целенаправленные взрывы, а не естественные причины.

В Госдепе США считают, что произошедшее на газопроводах может быть результатом нападения или диверсии.