Трудовая инспекция: за объявления без указания зарплат грозят штрафы

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Работодателям, не указывающим предлагаемую зарплату в объявлениях о работе, грозят штрафы, сообщает Государственная трудовая инспекция.

За последние дни она выслала уже более 150 электронных писем, напоминая указывать в объявлениях размер зарплат.

«Эта превентивная мера эффективна, и предприятия, получившие наши письма, корректируют свои объявления, указывая зарплату. Но я обращаю внимание на то, что такие письма мы будем отправлять только до конца сентября. С 1 октября тем работодателям, которые и дальше будут пренебрегать установками Трудового кодекса, грозят меры административного воздействия», — сказал старший инспектор Йонас Грицюс.

По его словам, штраф может достигать от 80 до 880 евро.

Трудовой кодекс обязывает в объявлении о работе указывать информацию о предлагаемой зарплате или интервал. Эта установка вступила в силу с конца июля этого года.

Работодатель может выбрать, указать только размер базовой зарплаты или интервал возможной зарплаты, или включить в объявление и размер, и интервал.

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