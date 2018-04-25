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В Латвии пройдут крупные международные учения

Фото kam.lt

С 23 сентября по 6 октября в Латвии будут проходить международные военные учения «Серебряная стрела 2019», в которых примут участие примерно 3000 военнослужащих из 12 стран, сообщили LETA в отделе прессы Министерства обороны.

В учениях будут участвовать солдаты и офицеры из Латвии, Албании, Чехии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Учения будут проходить в светлое и темное время суток на Адажском полигоне, в Стопиньском, Саласпилсском, Икшкильском, Огрском, Малпилсском, Сигулдском, Адажском, Инчукалнском и Гаркалнском краях.

Цель учений — улучшить сотрудничество Национальных вооруженных сил (НВС) с союзниками, тренировать способности подразделений в планировании и реализации оборонных операций, в том числе сотрудничество Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил и расширенного контингента НАТО в Латвии.

baltic-course.com

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