Трудовые доходы в прошлом году выросли примерно на 13% – Содра

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В пандемическом 2020 году число работающих людей в Литве сократилось, однако средняя зарплата росла почти так же быстро, как и в прежние годы — рост составил почти 13%, утверждает Фонд социального страхования (Sodra).

По его данным, в 4-м квартале средние доходы населения, работавшего весь месяц, до уплаты налогов составили 1467 евро — на 12,7% больше, чем год назад, а после уплаты налогов — 935 евро или на 13,3% больше.