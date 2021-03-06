Странам ЕС разрешили закупать российскую вакцину

Еврокомиссия разрешила странам-членам ЕС самостоятельно принимать решение о применении российской вакцины Спутник V. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, сообщает ТАСС.
«Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — подчеркнул Мамер.
Он также отметил, что процедура одобрения вакцин действительно осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), однако при этом существует процедура для экстренных случаев: она позволяет странам приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА. Мамер добавил, что стратегия ЕК — гарантировать доступ государствам ЕС к вакцинам, чтобы привить всех граждан содружества.
Ранее сообщалось, что EMA начало экспертизу российской вакцины Спутник V. Европейский регулятор рассчитывает, что оценка вакцины пройдет в сокращенные сроки.