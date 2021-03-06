Странам ЕС разрешили закупать российскую вакцину

Он также отметил, что процедура одобрения вакцин действительно осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), однако при этом существует процедура для экстренных случаев: она позволяет странам приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА. Мамер добавил, что стратегия ЕК — гарантировать доступ государствам ЕС к вакцинам, чтобы привить всех граждан содружества.

Ранее сообщалось, что EMA начало экспертизу российской вакцины Спутник V. Европейский регулятор рассчитывает, что оценка вакцины пройдет в сокращенные сроки.