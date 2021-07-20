Турция не исключает закрытия границ из-за распространения штамма дельта

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Власти Турции не исключают закрытия страны для иностранцев в случае стремительного распространения дельта-штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, сообщают РИА Новости.

Минздрав Турции 18 июля сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте зараженных коронавирусом — 7680 случаев. При этом втрое увеличилось число инфицированных штаммом дельта — 750 пациентов.

«Приоритет — максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация», — заявил Мехмет Нури Эрсой.

«Мы рассчитываем принять в этом году 25 млн туристов, получив доход в $20 млрд. Но моя личная цель — это 30 млн туристов и $23 млрд дохода», — поделился министр.

В январе в республике началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение «Спутника V». По официальным данным, первую дозу получили около 39 млн граждан, две — более 20 млн.