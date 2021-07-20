За сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 41 нелегальный мигрант

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За минувшие сутки пограничники задержали 41 нелегального мигранта, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в понедельник.

Среди задержанных 41 представился гражданином Ирака или предъявили документы этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 158 мигрантов – в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1497 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 1 153 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 182 гражданина Конго, 121 — Камеруна, 78- Гвинеи, 74- Ирана, по 69 — Сирии и Афганистана, 68 -России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.