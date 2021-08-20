Турция не намерена превращаться в европейский «склад» для мигрантов — Эрдоган

Турция не намерена играть для Европы роль «склада-накопителя» для мигрантов, у Анкары нет такого долга, ответственности либо обязательств. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства страны.

Глава турецкого государства отметил, что Европа, которая стала центром притяжения миллионов людей, не может оставаться в стороне от проблемы с нелегальными мигрантами, резко закрывая свои границы только для защиты безопасности и благополучия своих граждан.

По словам Эрдогана, при таком подходе «Европа не только нарушила международное право, но и отвернулась от гуманитарных ценностей».