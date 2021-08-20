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Турция не намерена превращаться в европейский «склад» для мигрантов — Эрдоган

Nuotrauka Turkey at NATO/ twitter.com

Турция не намерена играть для Европы роль «склада-накопителя» для мигрантов, у Анкары нет такого долга, ответственности либо обязательств. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства страны.

Глава турецкого государства отметил, что Европа, которая стала центром притяжения миллионов людей, не может оставаться в стороне от проблемы с нелегальными мигрантами, резко закрывая свои границы только для защиты безопасности и благополучия своих граждан.

По словам Эрдогана, при таком подходе «Европа не только нарушила международное право, но и отвернулась от гуманитарных ценностей».

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Президент Турции коснулся также ситуации в Афганистане. Он отметил, что в этой стране проживают до 5 тыс. турецких граждан. По его словам, около 500 из них вместе с 83 иностранными гражданами были доставлены в Турцию по собственному желанию. «Мы в кратчайшие сроки перевезем на родину наших граждан, которые до сих пор ждут очереди на возвращение», — сказал он.

Президент добавил, что по мере роста нестабильности и внутренних конфликтов в Афганистане количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Турцию, также увеличивается.

По словам Тайипа Эрдогана, Турция при необходимости будет взаимодействовать со сформированным движением «Талибан» правительством. «Талибан» взял под свой контроль почти всю страну. Поскольку наша цель — прежде всего стабильность и безопасность этой страны, при необходимости мы также встретимся с правительством, которое будет сформировано талибами», — заявил Эрдоган.

belta.by

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