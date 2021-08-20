Турция не намерена превращаться в европейский «склад» для мигрантов — Эрдоган

Турция не намерена играть для Европы роль «склада-накопителя» для мигрантов, у Анкары нет такого долга, ответственности либо обязательств. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства страны.
Глава турецкого государства отметил, что Европа, которая стала центром притяжения миллионов людей, не может оставаться в стороне от проблемы с нелегальными мигрантами, резко закрывая свои границы только для защиты безопасности и благополучия своих граждан.
По словам Эрдогана, при таком подходе «Европа не только нарушила международное право, но и отвернулась от гуманитарных ценностей».
Президент Турции коснулся также ситуации в Афганистане. Он отметил, что в этой стране проживают до 5 тыс. турецких граждан. По его словам, около 500 из них вместе с 83 иностранными гражданами были доставлены в Турцию по собственному желанию. «Мы в кратчайшие сроки перевезем на родину наших граждан, которые до сих пор ждут очереди на возвращение», — сказал он.
Президент добавил, что по мере роста нестабильности и внутренних конфликтов в Афганистане количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Турцию, также увеличивается.
По словам Тайипа Эрдогана, Турция при необходимости будет взаимодействовать со сформированным движением «Талибан» правительством. «Талибан» взял под свой контроль почти всю страну. Поскольку наша цель — прежде всего стабильность и безопасность этой страны, при необходимости мы также встретимся с правительством, которое будет сформировано талибами», — заявил Эрдоган.belta.by