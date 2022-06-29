Турция потребовала экстрадиции из Швеции и Финляндии 33 человек, подозреваемых в террористической деятельности.

По его словам Турция будет добиваться высылки террористов из названных стран в рамках подписанного накануне в Мадриде трехстороннего меморандума.

Пока неясно, есть ли в списке новые имена или он состоит из тех же лиц, экстрадицию которых ранее в ходе процесса запросила Турция. Однако в целом известно, что список включает в себя 12 человек из Финляндии и 21 человека из Швеции, которые, были членами террористических организаций РПК и «Движение Фетуллаха Гюлена».