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Турция приостановит военную операцию в Сирии

Автор: ISAF Headquarters Public Affairs Office from Kabul, Afghanistan — 100317-N-1928O-043, CC BY 2.0, Ссылка

Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов с целью обеспечить вывод сил Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

Отвод курдских формирований будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 20 милях от границы Турции и Сирии.

США будут содействовать выводу вооруженных курдских формирований из зоны операции Турции в Сирии. Американцы получили от курдских формирований заверения в готовности придерживаться договоренностей Вашингтона и Анкары.

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Взамен на это США не будут вводить новые санкции в отношении Турции. Те запреты, которые были введены ранее, отменят, после того как Анкара обеспечит постоянное прекращение огня в зоне ее операции в Сирии. Вице-президент добавил, что США не делали уступок Турции на переговорах по Сирии и курдам, речь идет только об отмене санкций и отказе от новых рестрикций.

belta.by
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