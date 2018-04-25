Турция приостановит военную операцию в Сирии

Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов с целью обеспечить вывод сил Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

Отвод курдских формирований будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 20 милях от границы Турции и Сирии.

США будут содействовать выводу вооруженных курдских формирований из зоны операции Турции в Сирии. Американцы получили от курдских формирований заверения в готовности придерживаться договоренностей Вашингтона и Анкары.