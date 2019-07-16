Турецкие отели признали повторное использование продуктов для шведского стола

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Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что в отелях системы «все включено» продукты могут выставляться на шведский стол более одного раза.

«В системе «все включено» определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола», – цитирует Айыка РИА Новости.

«Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор. <…> Если на стол выставляются продукты, которые не выдерживают долгого хранения, то они также выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся», – сказал глава Федерации отельеров Турции.

Однако, по его словам, это не касается продуктов, которые можно использовать несколько раз в течение некоторого времени.

«Это, например, пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и так далее. Если они остаются на шведском столе с утра, то их можно использовать и во время обеда, ужина. Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом «холодном буфете», – отметил Айык.