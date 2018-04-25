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Туска избрали главой Европейской народной партии

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

Уходящий с должности президента Евросовета Дональд Туск избран новым лидером Европейской народной партии. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЕНП.

Голосование состоялось в ходе 24-го съезда партии, который проходит в Загребе (Хорватия).  За Туска проголосовал 491 делегат, что составляет 93% от общего количества зарегистрированных при 37 голосах против. 

Политик вступит в должность президента ЕНП с 1 декабря 2019 года, заменив на этой должности Жозефа Дойля. Избранный лидер партии на новой должности намерен активно бороться с популизмом. 

Напомним, Туск был избран президентом Европейского Совета в 2014 году и был переизбран на второй срок в 2017.  С 2007 по 2014 он занимал должность премьер-министра Польши. 

korrespondent.net

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