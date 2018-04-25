Сейм: увеличатся акцизы на алкоголь и топливо

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Парламент Литвы в четверг после обсуждения одобрил повышение акцизов на крепкий алкоголь, бензин и дизельное топливо, в том числе для фермеров. Последний символически увеличится на 4 евро.

59 членов Сейма проголосовали за внесение соответствующих поправок в Закон об акцизном налоге, 10 были против и 38 воздержались. Сейму ещё предстоит проголосовать за окончательное принятие закона.

Два парламентских комитета — бюджетно-финансовый и по делам сельского хозяйства — предложили оставить фермерам большую льготу на дизтопливо, хотя президент и правительство предложили её значительно урезать.

Согласно предварительному решению Сейма, акцизный сбор на дизельное топливо для сельскохозяйственных нужд с января увеличится на 7,2%, т.е. с 56 до 60 евро за 1 тыс. литров.

Президент Гитанас Науседа предложил повысить его с 90 до 146 евро, а правительство — на 25 евро (44,6%) до 81 евро, что увеличило бы цену за литр дизельного топлива примерно на 3 цента.

Акциз на этиловый спирт с марта 2020 года увеличится на 10,5% — от 1832 до 2025 евро за гектолитр. В результате поллитра крепкого алкоголя подорожает в среднем на 0,45 евро, а государство получит дополнительно 10 миллионов евро.

Между тем стандартная ставка акцизного налога на неэтилированный бензин увеличится на 7,3% — от 434,43 евро до 466 евро за 1 000 литров, на 7,2% за газойль — от 347 до 372 евро за 1000 литров.