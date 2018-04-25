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В среду, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы. В этот день начались такие исторические события, как Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

Этот государственный праздник был установлен в 2014 году указом президента Украины Петра Порошенко.

Сегодня в Киеве проходит ряд мемориальных, торжественных и культурно-художественных мероприятия мероприятий, в том числе и с участием руководства Украины.

Также запланированы две акции на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. А на следующий день анонсирована акция на Майдане Независимости с последующим шествием к Офису президента.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований создало специальное подразделение, которое займется расследованием преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба.