  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В Берлине предупредили о расколе Европы

Подробнее...
default image
Часть помощи ЕС Литве агротуризму превратилась в роскошное жилье

Подробнее...
default image
Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29

Подробнее...
default image
300 тыс. евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера

Подробнее...
default image
Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС

Подробнее...
default image
А.Зуокас, Р.Жемайтайтис и А.Паулаускас вместе пойдут на выборы в сейм

Подробнее...
default image
США возобновили операцию против ИГИЛ в Сирии

Подробнее...
default image
А.Скайсгирите критикует решение Э.Макрона улучшить отношения с Россией

Подробнее...
default image
Землетрясение в Албании: число жертв растет, сотни пострадавших

Подробнее...
default image
Тысячи фермеров протестуют по всей Литве

Подробнее...
default image
Германия обжаловала решение суда ЕС по OPAL

Подробнее...
default image
Литва отклонила предложение Финляндии по переговорам по БелАЭС

Подробнее...
default image
Переговоры в ЕС о правилах для водителей грузовиков не дали результатов

Подробнее...
default image
Британский парламент возобновит работу 17 декабря

Подробнее...
default image
Жители Литвы стали меньше доверять прокуратуре и сейму

Подробнее...
default image
Вынесли на миллиард. Громкое ограбление в Дрездене

Подробнее...
default image
В Нидерландах предлагают запретить туристам посещать кофешопы

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: обещание довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП будет выполнено

Подробнее...
default image
В ЕС начались переговоры о требованиях к водителям грузовиков, Литва – против

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс встретится в Таллине с коллегами из Эстонии, Швеции и Украины

Подробнее...
TOP,Агроновости,Новости

Тысячи фермеров протестуют по всей Литве

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Тысячи протестующих фермеров по всей Литве во вторник начали предупредительную акцию протеста против запланированных властями налоговых изменений. Тракторы выстроились в колонны и начали движение не только в районах, но и в Вильнюсе.

Представитель столичной полиции Юлия Самороковская сказала BNS, что акция протеста была согласована с правоохраной, сотрудники полиции сопровождают колонны тракторов. По ее словам, согласно предварительным данным, в Вильнюсе в колонне 51 трактор.

По словам главы администрации Ассоциации зернопереработчиков Игнаса Янкаускаса, на улицы городов по всей Литве должно выехать 2-3 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, а участников протеста должно быть еще больше.

В Каунасском районе с 11 часов около 150 тракторов стоят на дорогах административно-территориальных единиц к основных магистралей – Via Baltica и автострады A1. Передвижение тракторов по автомагистралям запрещено, поэтому они стоят.

«Эта акция – предупредительная, это предупредительный протест земледельцев, который сплотил фермеров, мы хотим показать органам власти, что фермеры объединились», – сказал BNS И. Янкаускас.

Фермеры требуют не повышать налоги, пока прямые выплаты им не достигают среднего показателя в Евросоюзе (ЕС).

Фермеры начали акцию протеста в середине ноября возле дорог с установки зеленых крестов. По словам организаторов акции, это символизирует дискриминацию земледельцев в ЕС, противопоставление земледельцев и общества.

  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас
  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600