Тысячи фермеров протестуют по всей Литве

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Тысячи протестующих фермеров по всей Литве во вторник начали предупредительную акцию протеста против запланированных властями налоговых изменений. Тракторы выстроились в колонны и начали движение не только в районах, но и в Вильнюсе.

Представитель столичной полиции Юлия Самороковская сказала BNS, что акция протеста была согласована с правоохраной, сотрудники полиции сопровождают колонны тракторов. По ее словам, согласно предварительным данным, в Вильнюсе в колонне 51 трактор.

По словам главы администрации Ассоциации зернопереработчиков Игнаса Янкаускаса, на улицы городов по всей Литве должно выехать 2-3 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, а участников протеста должно быть еще больше.

В Каунасском районе с 11 часов около 150 тракторов стоят на дорогах административно-территориальных единиц к основных магистралей – Via Baltica и автострады A1. Передвижение тракторов по автомагистралям запрещено, поэтому они стоят.

«Эта акция – предупредительная, это предупредительный протест земледельцев, который сплотил фермеров, мы хотим показать органам власти, что фермеры объединились», – сказал BNS И. Янкаускас.

Фермеры требуют не повышать налоги, пока прямые выплаты им не достигают среднего показателя в Евросоюзе (ЕС).

Фермеры начали акцию протеста в середине ноября возле дорог с установки зеленых крестов. По словам организаторов акции, это символизирует дискриминацию земледельцев в ЕС, противопоставление земледельцев и общества.