Тысячи жителей в Литве остались без электроэнергии, ограничено судоходство в Клайпеде

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

За последние сутки порывы сильного ветра оставили тысячи домашних хозяйств в Литве без электроэнергии, временно ограничено судоходство в Клайпедском морском порту.

Как сообщили BNS в компании ЛЭП (Energijos skirstymo operatorius (ESO), в ночь на понедельник поставки электроэнергии были прерваны почти 4 тыс. домашних хозяйств. В понедельник утром без электричества оставались около 3 тыс. клиентов, в основном в Клайпедском регионе.

По словам представителя ESO по связям с общественностью Томаса Каваляускаса, с усилением ветра регистрируются новые перебои в Утянском и Панявежском районах.

Представитель по связям с прессой Клайпедского морского порта Довиле Рингис информировала BNS, что судоходство в порту было ограничено в воскресенье, с 21 часа, ветер усилился до 33% метров в секунду.