Тысячи жителей в Литве остались без электроэнергии, ограничено судоходство в Клайпеде

Читайте в свежем номере газеты Новый номер 6 февраля Разведка отчиталась И опять ничего нового в плане угроз со стороны России. Как и в предыдущие годы, в отчете говорится, что основную угрозу для Литвы представляют осуществляемые Россией внешняя политика и политика безопасности. Новый номер 6 февраля Зловещий коронавирус Министерство здравоохранения Литвы опубликовало информацию для жителей о коронавирусе, а также указало номер «горячей линии» для круглосуточной консультации Новый номер 6 февраля Возмещение вреда здоровью С нового года вступила в силу модель возмещения вреда здоровью «вред без вины», которая обеспечивает ускоренное и упрощенное получение пациентами компенсации, если их здоровью был нанесен вред Новый номер 6 февраля Правда - у Вечного огня 28 января – особая дата в жизни Клайпеды. В этот день 75 лет назад город был освобожден от гитлеровцев. У воинского мемориала, где покоится прах 689 погибших за литовский город красноармейцев, состоялся торжественный митинг Новый номер 6 февраля Парадокс литовской экономики Литва демонстрирует устойчивый экономический рост. Однако, вопреки привычным законам экономики, он сопровождается не снижением, а увеличением безработицы Новый номер 6 февраля Политические разногласия - не проблема Итоги визита министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичюса в Минск

