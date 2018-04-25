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Тысячи жителей в Литве остались без электроэнергии, ограничено судоходство в Клайпеде

  • Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

За последние сутки порывы сильного ветра оставили тысячи домашних хозяйств в Литве без электроэнергии, временно ограничено судоходство в Клайпедском морском порту.

Как сообщили BNS в компании ЛЭП (Energijos skirstymo operatorius (ESO), в ночь на понедельник поставки электроэнергии были прерваны почти 4 тыс. домашних хозяйств. В понедельник утром без электричества оставались около 3 тыс. клиентов, в основном в Клайпедском регионе. 

По словам представителя ESO по связям с общественностью Томаса Каваляускаса, с усилением ветра регистрируются новые перебои в Утянском и Панявежском районах.  

Представитель по связям с прессой Клайпедского морского порта Довиле Рингис информировала BNS, что судоходство в порту было ограничено в воскресенье, с 21 часа, ветер усилился до 33% метров в секунду.

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В понедельник, по данным на 8 часов утра, входа в порт ожидали два судна, выхода – одно. Согласно прогнозам, к вечеру ветер должен стихнуть, тогда будет решаться вопрос о возобновлении судоходства.  

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