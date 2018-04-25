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Россия и Великобритания могут упростить визовый режим

  • Фото pixabay.com

Как пишут РИА Новости, со следующей недели начинаются переговоры между Россией и Великобританией по вопросу либерализации визового режима для граждан.

Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Решение назрело, поскольку «люди привыкли к „шенгену“, люди привыкли свободно перемещаться по Европе», и британцы в свою очередь также хотят получать многократные долгосрочные визы в Россию.

Посол пояснил, что новые облегчённые визовые правила ЕС не касаются Великобритании. Дипломаты надеются, что в ходе переговоров удастся упростить визовый режим для туристов, студентов, учёных и т. д. Тем более что Россия ввела не разрешительный, а уведомительный порядок въезда (электронные визы) для ряда городов и территорий (Санкт-Петербург, Калининградская область, Дальний Восток), в связи с чем от Великобритании ждут ответных мер.

tourister.ru

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