Еврокомиссия не мелочится

Но во многих государствах мелочь по-прежнему в ходу, а она обходится Еврозоне дорого. В основном расходы несут предприниматели и финансово-кредитные институты, усилия по работе с ней несоразмерны номиналу монет. Теперь и европейские власти приняли ту точку зрения, что отказ от самых мелких монет пошёл бы на пользу всем европейцам – покупателям, торговле, банкам.

У многих европейских соседей мелкие монеты давно не в ходу. Пионерами отказа стали Финляндия, где один и два евроцента изначально не чеканились после перехода на евро, и Нидерланды, где округление производится с осени 2004 года: это считается обычным делом и за долгие годы не привело к повышению цен или к каким-то техническим проблемам.

Ирландия и Бельгия ввели программы округления цен, рассчитанные на добровольное участие. Италия отказалась от чеканки новых евроцентов и двухцентовых монет с 2018 года и постепенно выводит из оборота существующие.

Отказ от мелочи помогает не только избежать тяжести в кошельках, но и снимает излишнюю нагрузку на розничную торговлю: на пересчёт мелких монет кассирам требуется больше рабочего времени, монеты приходится сдавать в банки и менять, те же банки также предпочитают не иметь дела с самыми мелкими евроцентами.

В целом по Евросоюзу, согласно Еврокомиссии, уже ни в одной стране нет подавляющего большинства сторонников сохранения мелочи.