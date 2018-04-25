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TOP,Деньги,Сегодня в мире

Еврокомиссия не мелочится

Фото pixabay.com

Европейские власти выступают за упразднение монет достоинством 1 и 2 цента.

На днях в Брюсселе Еврокомиссия представила свои планы на текущий год, в частности – обновлённый список мер по борьбе с бюрократизацией сообщества.

Наибольший интерес вызывает его 43-й пункт, озаглавленный «Предложение по единым способам округления»: речь в нём идёт о постепенном и повсеместном отказе от мелких монет, за который, судя по всему, выступает новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – её предшественнику Жану-Клоду Юнкеру мелочь не мешала.

Всё в большем количестве стран Еврозоны медленная реформа происходит сама по себе: большинство цен в розничной торговле заканчиваются не на 9, как это принято в Германии, а на 5, что само по себе позволяет избежать насильственного округления и делает ненужным применение самых мелких монет достоинством 1 и 2 цента.

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Но во многих государствах мелочь по-прежнему в ходу, а она обходится Еврозоне дорого. В основном расходы несут предприниматели и финансово-кредитные институты, усилия по работе с ней несоразмерны номиналу монет. Теперь и европейские власти приняли ту точку зрения, что отказ от самых мелких монет пошёл бы на пользу всем европейцам – покупателям, торговле, банкам.

У многих европейских соседей мелкие монеты давно не в ходу. Пионерами отказа стали Финляндия, где один и два евроцента изначально не чеканились после перехода на евро, и Нидерланды, где округление производится с осени 2004 года: это считается обычным делом и за долгие годы не привело к повышению цен или к каким-то техническим проблемам.

Ирландия и Бельгия ввели программы округления цен, рассчитанные на добровольное участие. Италия отказалась от чеканки новых евроцентов и двухцентовых монет с 2018 года и постепенно выводит из оборота существующие.

Отказ от мелочи помогает не только избежать тяжести в кошельках, но и снимает излишнюю нагрузку на розничную торговлю: на пересчёт мелких монет кассирам требуется больше рабочего времени, монеты приходится сдавать в банки и менять, те же банки также предпочитают не иметь дела с самыми мелкими евроцентами.

В целом по Евросоюзу, согласно Еврокомиссии, уже ни в одной стране нет подавляющего большинства сторонников сохранения мелочи. 

rg-rb.de

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