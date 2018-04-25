Госаппарат Украины сократят в 2020 году

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В 2020 году планируется сокращение государственного аппарата. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в эфире Фактов недели.

«В этом году минимум на 10% мы сократим государственный аппарат. Мы предполагаем большую экономию за счет введения IT-инструментов. То есть часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн», — пояснил глава правительства.

По его мнению, структура государственных органов должна быть более компактной и эффективной.

Ранее сообщалось, что Гончарук рассказал о плане изменений в Кабмине. В правительстве может появиться новый вице-премьер по экономическому блоку. Также премьер не видит предпосылок для разделения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.