Из-за коронавируса в Литве сокращается число транзитных рейсов, могут опаздывать посылки

В январе компания обслужила 640 транзитных рейсов через Литву в Китай, из них состоявшихся рейсов на 6% меньше, чем в прошлом году. В первые дни февраля их сократилось на 43%.

В среднем за один рейс в воздушном пространстве Литвы из Европы в Китай компания получает около 170 евро доходов.

Транзитные рейсы составляют около 75% всех рейсов, обслуживаемых Oro navigacija. За них компания ежегодно получает около 21 млн евро выручки – около 70% всех доходов. Рейсы в Китай ежедневно составляют около 4-6% всех рейсов, выполняемых через Литву.

Как утверждает глава департамента по корпоративным делам литовской госпочты Lietuvos pastas Вайда Будрене, пока посылки из Китая доставляются без перебоев, однако они могут возникнуть, поскольку в этой стране не работают большинство логистических центров и промышленных предприятий.

«Пока мы не фиксируем перебоев, посылки получаются, однако, видя то, как развивается ситуация, можем предположить, что, скорее всего, в отправке посылок из Китая будут перебои. Интернет-магазины принимают заказы, но некому их паковать, отправлять, производить. В этом могут быть перебои», – сказала BNS В. Будрене.

Посылки из Китая составляют 64% всего потока посылок, следующего через Lietuvos pastas.

Между тем, курьерская компания DPD Lietuva утверждает, что у большинства китайских интернет-магазинов есть склады в Европе, поэтому пока никаких перебоев не ощущается. Все же в будущем, если движение в Китае будет ограничено, могут возникнуть проблемы.

«Пока торгуют остатками, остановившиеся предприятия еще не создают проблем в краткосрочном периоде, но, если кризис затянется, и Китай будет закрыт, изолирован, как в смысле передвижения товаров, так и людей, то в более длительном периоде это ощутят, прежде всего, торговцы, а потом и мы, как посредник», – сказал BNS представитель компании по связям с общественностью Томас Вайшвила.

Посылки из Китая составляют около 1% посылок, обслуживаемых DPD Lietuva.

Возникшая месяц назад в китайском городе Ухане вспышка нового коронавируса уже унесла более 800 жизней, официальное количество зараженных превысило 37, 5 тысяч. Отдельные случаи заражения есть и в других странах Азии, Европы, США.