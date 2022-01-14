Тюрьма ЦРУ или учебный центр: загадка с неизвестными

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Покупатели комплекса зданий в Антавиляй, который ранее был в управлении Департамента государственной безопасности (ДГБ), а теперь продается, получат не только помещения с разными залами и спальнями, но и одну из самых больших тайн Литвы после восстановления независимости.

Правозащитники заявляют, что в комплексе, в котором раньше были кафе и клуб верховой езды, в начале века действовала тайная тюрьма Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Это же утверждает и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако Литва до сих пор отрицает, что в находящемся в 20 километрах от центра Вильнюса местечке Антавиляй была тюрьма ЦРУ или помещения для задержания. По утверждению представителей Литвы, здание являлось центром поддержки для разведки.

Часть истории – неизвестна

ДГБ на прошлой неделе освободил помещения в Антавиляй, а Имущественный банк готовит их к продаже. Помещения были показаны представителям СМИ.

При входе в здание справа находится окошко дежурного, далее – гараж. Из-за необычной планировки на первом этаже здания расположены кабинеты, различные помещения без окон, кухня.

На втором этаже больше всего однокомнатных жилых помещений с ванными комнатами и выходящими на сосновый бор окнами. Часть этих помещений с балконами.

Помещения до сих пор отапливаются, оборудованы кондиционерами. Везде бронированные двери, часть дверей с кодовыми замками.

В помещении много американских деталей и оборудования. Например, на оборудовании для поддержания температуры в серверной были термостаты со шкалой по Фаренгейту, а не по Цельсию, как это обычно принято в Европе.

Пресс-секретарь Имущественного банка Йолита Скинулите-Някшу информировала BNS, что строительство двухэтажного жилого здания площадью 968 км с мансардой было завершено в 1992 году.

В 2001 году здание было перестроено, а в 2007 году постройка с 1 га земли была передана Литве. В 2007 году здесь официально был открыт Учебный центр ДГБ Литвы. Кто занимал здание до ДГБ, Имущественный банк не знает.

По данным Центра реестров, здание и участок в марте 2004 года, за несколько недель до официального вступления Литвы в НАТО, приобрела компания Elite L.L.C.

Американский телеканал ABC News сообщал, что это зарегистрированная в Делавэре, Вашингтоне и Панаме недействующая компания приобрела здание у местной семьи, которая здесь открыла кафе и академию верховой езды.

Здание и участок Имущественный банк планирует продать, однако подготовка к продаже еще не началась.

«Фиолетовый» центр

Версия правозащитников и ЕСПЧ о том, что на самом деле происходило в Антавиляй, сильно отличается от официальной позиции.

Страсбургский суд в 2018 году объявил, что в Литве действовала тайная тюрьма ЦРУ для содержания подозреваемых в терроризме.

Из-за незаконного содержания под стражей в Литве суд обязал страну выплатить 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубайде, однако из-за различных бюрократических процедур это удалось сделать только в конце прошлого года.

По мнению суда, местные власти знали, что обращение ЦРУ с А. Зубайдой противоречит международному праву.

Однако представители правительства Литвы тогда утверждали, что решение ЕСПЧ опирается только на косвенные, циркулирующие в общественном пространстве данные из отчета Сената США, обнародованного в 2014 году, документов ЦРУ, международных организаций и расследований неправительственных организаций.

В упомянутом отчете Сената США о проводимых ЦРУ пытках подозреваемых в терроризме в тайных тюрьмах после террористических атак 11 сентября конкретные страны не называются, но часть неправительственных организаций заявила, что в Литве действовал называемый в отчете «фиолетовый» центр.

Проведенное в Литве парламентское расследование в 2009 году подтвердило, что в стране были оборудованы помещения для задержанных, садились связываемые с ЦРУ самолеты, но не было установлено, что заключенные действительно содержались в Литве.

В выводах комиссии утверждалось, что свидетельствующие отрицали возможность, что в Антавиляй содержали или допрашивали заключенных.

Однако парламентарии указали, что «расположение помещений в здании, закрытость и охрана периметра, фрагментарное присутствие в помещениях позволяет выполнять сотрудниками партнеров действия, которые ДГБ не контролировал, и использовать инфраструктуру по своему усмотрению».

В Страсбургском суде в настоящее время рассматривается и второе дело, в котором гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль Хавсави подал в суд на Литву из-за незаконного содержания под стражей в тайной американской тюрьме в Литве.

ДГБ информировал BNS, что в здании с 2007 года проходило обучение для сотрудников, здесь прошли обучение все работники ДГБ, которые начали службу с 2008 года.

ДГБ также утверждал, что ознакомился с документами ЕСПЧ и Сената США, а также с выводами парламентского расследования в Литве, но их не комментирует.

ДГБ отмечает, что в учебном центре в Антавиляй обучались и зарубежные партнеры.

Тем временем

Подозреваемому выплатили компенсацию

Литва перевела присужденную Европейским судом по правам человека компенсацию одному из организаторов нападений 11 сентября, палестинцу Абу Зубайде за незаконное содержание в секретной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом.

«Составленная Абу Зубайдой доверенность его представителю на подачу прошения о выплате присужденной ему компенсации была легализована апостилем, и до 21 декабря 2021 года компенсация была выплачена – осуществлен перевод средств на указанные в прошении счета», – информировало BNS Министерство юстиции.

По данным, полученным из Министерства юстиции, 21 декабря на указанный в прошении счет было переведено 100 тыс. евро, еще 30 тыс. евро переведено его адвокату.

«4 января мы получили подтверждение, что деньги получены, и в тот же день информировали Комитет Европейского совета, который осуществляет надзор за выполнением судебных решений, о выплате компенсации», – указано в информации Минюста.

Абу Зубайда подозревается в причастности к терактам 11 сентября и в настоящее время содержится на базе Гуантанамо на Кубе.

Палестинец, родившийся в Саудовской Аравии, выиграл дело против Литвы в Европейском суде по правам человека более трех лет назад. Суд постановил, что он незаконно содержался в секретной тюрьме в Литве, и обязал выплатить 130 тыс. евро компенсации.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ