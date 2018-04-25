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У бизнес-центра Quadrum новый владелец

Фото BFL/ Каролиса Каволелиса

Компания норвежского капитала Schage real estate продает находящийся в центре Вильнюса комплекс офисов Quadrum за 156,1 млн евро германской компании управления недвижимым имуществом Deka Immobilien, которой в Литве уже принадлежат два торговых центра. 

Ожидается, что сделка завершится приблизительно за два месяца, после получения подтверждения Совета по конкуренции, сообщила посредничавшая сделке международная консалтинговая компания Newsec. Она утверждает, что это крупнейшая сделка по приобретению бизнес-центра в истории Балтийских стран. 

Бизнес-центрQuadrum,  расположенный на столичном Проспекте Конституции, является одним из крупнейших офисных комплексов в Балтийском регионе, он строился в три этапа в 2016-2019 годах. Сдаваемая в аренду площадь трех офисных зданий класса  A+ составляет 44 тыс. кв. метров, а общая площадь – 70 тыс. кв. метров. В подземной части комплекса находится трехэтажная автомобильная стоянка на 700 мест. 

Ранее сообщалось, что в целом инвестиции Schage real estate в этот комплекс составят 130 млн евро.

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Quadrum — это первый приобретенный Deka Immobilien бизнес-центр в Литве. Другие приобретения компании: купленный в 2007 году торговый центр BIG в Вильнюсе и в приобретенный в 2008 году каунасский торгово-развлекательный центр Akropolis.

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