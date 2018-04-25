Список самых скучных столиц

Фото BFL/Инги Юодите

Российские туристы отметили, что по вечерам в главном городе Литвы некуда пойти. Вильнюс в этом антирейтинге занял далеко не лидирующие позиции.

Вильнюс вошел в список самых скучных городов Европы, по версии российских путешественников, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Aviasales.

Специалисты сервиса опросили в социальных сетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересный отдых.

Около 30% проголосовали против столицы Финляндии. По мнению россиян, в Хельсинки плохая погода, мало достопримечательностей и можно быстро соскучиться по дому.