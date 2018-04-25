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Общество,Туризм

Список самых скучных столиц

Фото BFL/Инги Юодите

Российские туристы отметили, что по вечерам в главном городе Литвы некуда пойти. Вильнюс в этом антирейтинге занял далеко не лидирующие позиции.

Вильнюс вошел в список самых скучных городов Европы, по версии российских путешественников, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Aviasales.

Специалисты сервиса опросили в социальных сетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересный отдых.

Около 30% проголосовали против столицы Финляндии. По мнению россиян, в Хельсинки плохая погода, мало достопримечательностей и можно быстро соскучиться по дому.

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Около 25% сочли скучным отдых в Братиславе. По словам некоторых туристов, нет ничего удивительного в том, что в столице Словакии по вечерам не найдешь живой музыки и по улицам гуляет очень мало людей.

В Карловых Варах заскучали около 15% респондентов. Еще 10% разочаровались в Мюнхене, поскольку там «некуда пойти, кроме пивных баров».

Варшава показалась скучной семи процентам опрошенных. 5% не вернутся в знаменитую Пизу, где «кроме башни не на что смотреть».

Литовская и белорусская столицы получили по 4%. В Вильнюсе по вечерам туристы не знали, чем заняться и куда пойти, а в Минске, по словам путешественников, отсутствует изюминка.

Ранее страны Балтии также не попадали в топ стран, которые российские туристы выбирают для ноябрьских каникул. Балтийские страны стали менее популярными у туристов из РФ непосредственно из-за русофобских настроений.

Как сообщал Aviasales, количество бронирований авиабилетов снизилось на 5%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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