Список самых скучных столиц

Российские туристы отметили, что по вечерам в главном городе Литвы некуда пойти. Вильнюс в этом антирейтинге занял далеко не лидирующие позиции.
Вильнюс вошел в список самых скучных городов Европы, по версии российских путешественников, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Aviasales.
Специалисты сервиса опросили в социальных сетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересный отдых.
Около 30% проголосовали против столицы Финляндии. По мнению россиян, в Хельсинки плохая погода, мало достопримечательностей и можно быстро соскучиться по дому.
Около 25% сочли скучным отдых в Братиславе. По словам некоторых туристов, нет ничего удивительного в том, что в столице Словакии по вечерам не найдешь живой музыки и по улицам гуляет очень мало людей.
В Карловых Варах заскучали около 15% респондентов. Еще 10% разочаровались в Мюнхене, поскольку там «некуда пойти, кроме пивных баров».
Варшава показалась скучной семи процентам опрошенных. 5% не вернутся в знаменитую Пизу, где «кроме башни не на что смотреть».
Литовская и белорусская столицы получили по 4%. В Вильнюсе по вечерам туристы не знали, чем заняться и куда пойти, а в Минске, по словам путешественников, отсутствует изюминка.
Ранее страны Балтии также не попадали в топ стран, которые российские туристы выбирают для ноябрьских каникул. Балтийские страны стали менее популярными у туристов из РФ непосредственно из-за русофобских настроений.
Как сообщал Aviasales, количество бронирований авиабилетов снизилось на 5%.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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