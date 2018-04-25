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TOP,Регионы,Экономика

Все крупные инвесторы получат льготы налога на прибыль

Фото pixabay.com

В связи с тем, что в Каунасской свободной экономической зоне (КСЭЗ) стало не хватать места для инвесторов, министерство думает о том, чтобы связать льготу налога на прибыль для них с проектами, которые реализуются по всей Литве.

«Мы со стороны правительства движемся и в другом направлении: возможно, льготу налога на прибыль можно было бы предоставить не только инвесторам, которые обосновываются в СЭЗ, а проекту как таковому, который может быть в любом месте Литвы», – сказал в четверг журналистам вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис.

По словам вице-министра, после освобождения крупных компаний от налога на прибыль их выгода для экономики будет ощутима через другие области.

«Если проект достаточно велик, только благодаря освобождению от налога на прибыль, через зарплату, налоги, которые платят работники, через все возможности поставлять продукцию другим видам бизнеса Литва выигрывает очень много», – сказал М. Скуодис.

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По его словам, такой проект поправки к закону уже готов и в ближайшее время должен быть утвержден в правительстве. Внести его в сейм планируется еще на осенней сессии сейма.

В четверг в КСЭЗ открылся завод германского производителя автозапчастей Continental, здесь также действует германский производитель электроники Hella и американский производитель медицинского оборудования Hollister.

КСЭЗ сообщает, что производственные или логистические предприятия, инвестирующие более 1 млн евро, или предприятий услуг, инвестирующие более 100 тыс. евро и имеющие более 20 работников, в течение 10 первых лет не платят налог на прибыль, а в течение еще шести лет к ним применяется тариф налога 50%.

Такие предприятия также не платят налог на недвижимость, дивиденды, которые получают зарубежные инвесторы в КСЭЗ, тоже освобождены от налогов.

BNS
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