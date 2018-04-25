Все крупные инвесторы получат льготы налога на прибыль

Фото pixabay.com

В связи с тем, что в Каунасской свободной экономической зоне (КСЭЗ) стало не хватать места для инвесторов, министерство думает о том, чтобы связать льготу налога на прибыль для них с проектами, которые реализуются по всей Литве.

«Мы со стороны правительства движемся и в другом направлении: возможно, льготу налога на прибыль можно было бы предоставить не только инвесторам, которые обосновываются в СЭЗ, а проекту как таковому, который может быть в любом месте Литвы», – сказал в четверг журналистам вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис.

По словам вице-министра, после освобождения крупных компаний от налога на прибыль их выгода для экономики будет ощутима через другие области.

«Если проект достаточно велик, только благодаря освобождению от налога на прибыль, через зарплату, налоги, которые платят работники, через все возможности поставлять продукцию другим видам бизнеса Литва выигрывает очень много», – сказал М. Скуодис.