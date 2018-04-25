Суд еще раз подтвердил законность увольнения А. Вайткуса

Во вторник Вильнюсский окружной суд подтвердил законность увольнения бывшего главы Клайпедского морского порта Ардвидаса Вайткуса.
По мнению суда, суд первой инстанции в июне этого года дал надлежащую оценку того, что в А. Вайткус уволен с соблюдением всех процедур, сообщила BNS пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.
Суды учли обстоятельства увольнения А. Вайткуса, значение стратегического предприятия, угрозу конфликта интересов директора и связанное с этим поведение.
А. Вайткус уволен в конце марта этого года, когда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что глава порта может оставаться беспристрастным в отношении предприятий, поддержавших его на выборах в советы самоуправлений и мэра Клайпеды. Жалобу А. Вайткуса Вильнюсский участковый суд в июне отклонил, однако он обжаловал это решение в суде второй инстанции.
А. Вайткус возглавлял Клайпедский порт с 2013 года.
Национальный транслятор LRT объявил в январе, что на избирательную кампания Союза «крестьян» и «зелёных» Литвы пожертвование в размере 44 000 евро было сделано королём белорусских удобрений Игорем Удовицким, управляющему принадлежащим последнему и Belaruskalij терминалом насыпных грузов Видмантасом Дамбраускасом, а также Арунасом Тумой, владельцем Kamineros grupe. Последние со списком «крестьян» также были избраны в Клайпедский городской совет.
В марте А.Вайткус был избран в Клайпедский городской совет со списком «аграриев». Он проиграл выборы мэра во втором туре.BNS
Оставьте свой комментарий