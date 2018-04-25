Суд еще раз подтвердил законность увольнения А. Вайткуса

Фото BFL/ Андрюса Уфартаса

Во вторник Вильнюсский окружной суд подтвердил законность увольнения бывшего главы Клайпедского морского порта Ардвидаса Вайткуса.

По мнению суда, суд первой инстанции в июне этого года дал надлежащую оценку того, что в А. Вайткус уволен с соблюдением всех процедур, сообщила BNS пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.

Суды учли обстоятельства увольнения А. Вайткуса, значение стратегического предприятия, угрозу конфликта интересов директора и связанное с этим поведение.

А. Вайткус уволен в конце марта этого года, когда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что глава порта может оставаться беспристрастным в отношении предприятий, поддержавших его на выборах в советы самоуправлений и мэра Клайпеды. Жалобу А. Вайткуса Вильнюсский участковый суд в июне отклонил, однако он обжаловал это решение в суде второй инстанции.