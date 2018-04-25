Снова о налоге на автомобили

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Власти Литвы готовятся со следующего года ввести налог на автомобили. Его платить придется при регистрации автомобиля или смене владельца, а размер платы будет зависеть от количества выбросов СО2.

Проект закона о налогах на «грязные» машины ранее представило Министерство окружающей среды. С помощью этих поправок власти планируют уменьшить число загрязняющих воздух автомобилей и побудить жителей покупать менее вредные для окружающей среды машины.

Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство BNS, размер налога может составить от нескольких десятков до 1400 евро. Налог на автомобили на дизтопливе будет в несколько раз выше, чем на бензиновые автомобили.

По новому законопроекту, автомобилями, загрязняющими окружающую среду, будут признаны транспортные средства с дизельными двигателями, чьи выбросы углекислого газа в атмосферу превышают 115 г на километр, а также транспортные средства с бензиновыми или газовыми двигателями, чьи выбросы углекислого газа превышают 130 г на километр. Для дизельных двигателей, превышающих нормы выбросов, налог будет начинаться от 60 евро, для бензиновых – от 40 евро, а для газовых – от 36 евро в год.