  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим

Подробнее...
default image
«Детская линия»: помощь родителям

Подробнее...
default image
В столичных домах мусоропроводы не будут обслуживаться

Подробнее...
default image
В Каунасе построят новую ледовую арену

Подробнее...
default image
Сто дней в президентском кресле

Подробнее...
default image
Литва готовится к "обмену шпионами" с Россией

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис призывает сейм Литвы сконцентрироваться на бюджете, а не на вопросе спикера

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее

Подробнее...
default image
С.Сквернялис: бюджет 2020 года – сбалансированный

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает, как не впускать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
Правительство Литвы утвердило налог на автомобильные выхлопы

Подробнее...
default image
В.Василяускас: Литве нужны иммигранты с более высокой квалификацией

Подробнее...
default image
В Греции произошли столкновения и пожар в лагере мигрантов

Подробнее...
default image
Половина украинцев за переход русскоязычных школ на украинский язык

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис: правящие продемонстрировали, что являются меньшинством

Подробнее...
default image
Керсти Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

Подробнее...
default image
Прокуроры просят продлить срок задержания А. Палецкиса еще на три месяца

Подробнее...
default image
Зеленский отправился с визитом в Латвию

Подробнее...
default image
В Совбезе ООН срочное заседание по Сирии

Подробнее...
default image
В центре Клайпеды может появиться линейка уровня воды

Подробнее...
Деньги,Транспорт

Снова о налоге на автомобили

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Власти Литвы готовятся со следующего года ввести налог на автомобили. Его платить придется при регистрации автомобиля или смене владельца, а размер платы будет зависеть от количества выбросов СО2.

Проект закона о налогах на «грязные» машины ранее представило Министерство окружающей среды. С помощью этих поправок власти планируют уменьшить число загрязняющих воздух автомобилей и побудить жителей покупать менее вредные для окружающей среды машины.

Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство BNS, размер налога может составить от нескольких десятков до 1400 евро. Налог на автомобили на дизтопливе будет в несколько раз выше, чем на бензиновые автомобили.

По новому законопроекту, автомобилями, загрязняющими окружающую среду, будут признаны транспортные средства с дизельными двигателями, чьи выбросы углекислого газа в атмосферу превышают 115 г на километр, а также транспортные средства с бензиновыми или газовыми двигателями, чьи выбросы углекислого газа превышают 130 г на километр. Для дизельных двигателей, превышающих нормы выбросов, налог будет начинаться от 60 евро, для бензиновых – от 40 евро, а для газовых – от 36 евро в год.

афиша

Новость вызвала немало дискуссий. Жители Литвы оперативно отреагировали на планы властей о введении налога и на портале Peticijos.lt разместили петицию, в которой попросили парламент не одобрять предложенный проект. Петицию уже подписали более 58 тысяч автолюбителей. Между тем на сайте появилась еще одна петиция, посвященная этой проблеме. Ее автор, напротив, предлагает увеличить предложенный налог в десять раз. Сторонников данной инициативы гораздо меньше. В настоящий момент эту петицию подписали около 400 человек. Мнения экспертов и продавцов автомобилей о возможном влиянии введения налога на рынок продаж автомобилей разошлись.

Министерство предлагает, чтобы налог уплачивался всякий раз после регистрации автомобиля. Планируется, что налог вступит в силу со следующего года. Если закон будет принят, то нынешние владельцы загрязняющих окружающую среду авто не должны будут платить налог. Его должны будут платить те, кто приобретет транспортные средства с 2020 года. В сопроводительном документе к законопроекту указано, что бюджет пополнится на 29 млн евро в год.

Налог на транспортные средства
Кол-во выбросов CO2, гр/кмДизель
(Eur)		Бензин
(Eur)		Газ
(Eur)
0 — 115000
116 — 1308000
131 — 1401104036
141 — 1501705550
151 — 1602208577
161 — 17027011099
171 — 180320135122
181 — 190370160144
191 — 200420185167
201 — 210460210189
211 — 220480230207
221 — 230500240216
231 — 240560250225
241 — 250600280252
251 — 260640300270
261 — 270700320288
271 — 280760350315
281 — 290820380342
291 — 300880410369
301 — 310940440396
311 — 3201000470423
321 — 3301060500450
331 — 3401120530477
341 — 3501180560504
351 и более1400590531

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!