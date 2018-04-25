Снова о налоге на автомобили

Власти Литвы готовятся со следующего года ввести налог на автомобили. Его платить придется при регистрации автомобиля или смене владельца, а размер платы будет зависеть от количества выбросов СО2.
Проект закона о налогах на «грязные» машины ранее представило Министерство окружающей среды. С помощью этих поправок власти планируют уменьшить число загрязняющих воздух автомобилей и побудить жителей покупать менее вредные для окружающей среды машины.
Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство BNS, размер налога может составить от нескольких десятков до 1400 евро. Налог на автомобили на дизтопливе будет в несколько раз выше, чем на бензиновые автомобили.
По новому законопроекту, автомобилями, загрязняющими окружающую среду, будут признаны транспортные средства с дизельными двигателями, чьи выбросы углекислого газа в атмосферу превышают 115 г на километр, а также транспортные средства с бензиновыми или газовыми двигателями, чьи выбросы углекислого газа превышают 130 г на километр. Для дизельных двигателей, превышающих нормы выбросов, налог будет начинаться от 60 евро, для бензиновых – от 40 евро, а для газовых – от 36 евро в год.
Новость вызвала немало дискуссий. Жители Литвы оперативно отреагировали на планы властей о введении налога и на портале Peticijos.lt разместили петицию, в которой попросили парламент не одобрять предложенный проект. Петицию уже подписали более 58 тысяч автолюбителей. Между тем на сайте появилась еще одна петиция, посвященная этой проблеме. Ее автор, напротив, предлагает увеличить предложенный налог в десять раз. Сторонников данной инициативы гораздо меньше. В настоящий момент эту петицию подписали около 400 человек. Мнения экспертов и продавцов автомобилей о возможном влиянии введения налога на рынок продаж автомобилей разошлись.
Министерство предлагает, чтобы налог уплачивался всякий раз после регистрации автомобиля. Планируется, что налог вступит в силу со следующего года. Если закон будет принят, то нынешние владельцы загрязняющих окружающую среду авто не должны будут платить налог. Его должны будут платить те, кто приобретет транспортные средства с 2020 года. В сопроводительном документе к законопроекту указано, что бюджет пополнится на 29 млн евро в год.
|Налог на транспортные средства
|Кол-во выбросов CO2, гр/км
|Дизель
(Eur)
|Бензин
(Eur)
|Газ
(Eur)
|0 — 115
|0
|0
|0
|116 — 130
|80
|0
|0
|131 — 140
|110
|40
|36
|141 — 150
|170
|55
|50
|151 — 160
|220
|85
|77
|161 — 170
|270
|110
|99
|171 — 180
|320
|135
|122
|181 — 190
|370
|160
|144
|191 — 200
|420
|185
|167
|201 — 210
|460
|210
|189
|211 — 220
|480
|230
|207
|221 — 230
|500
|240
|216
|231 — 240
|560
|250
|225
|241 — 250
|600
|280
|252
|251 — 260
|640
|300
|270
|261 — 270
|700
|320
|288
|271 — 280
|760
|350
|315
|281 — 290
|820
|380
|342
|291 — 300
|880
|410
|369
|301 — 310
|940
|440
|396
|311 — 320
|1000
|470
|423
|321 — 330
|1060
|500
|450
|331 — 340
|1120
|530
|477
|341 — 350
|1180
|560
|504
|351 и более
|1400
|590
|531
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
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