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TOP,Перекресток мнений,Политика

В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим

Фото В. Юселя/ L24.lt

 «Мы не подержим налог на загрязняющие автомобили», – сказал во время пресс-конференции в Сейме председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский. Он заверил, что возглавляемая им партия не поддержит планируемый налог на автомобили, загрязняющие окружающую среду, поскольку этот налог коснется в основном нуждающихся жителей страны, передает L24.lt.

Один из главных вопросов, который получил негативный отклик в обществе, – налог на транспортные средства, загрязняющие окружающую среду. В. Томашевский подчеркнул, что ИАПЛ-СХС не поддержит такой налог и успокоил жителей страны, прогнозируя, что этот налог, скорее всего, не будет введен.

Председатель ИАПЛ-СХС отметил, что упомянутый проект недостаточно подготовлен, а в настоящее время налоговое бремя для жителей и так слишком тяжелое, поэтому нужно увеличивать налоги на капитал, банкам, а не тем, кто зарабатывает меньше всего.

В. Томашевский обратил внимание на то, что налог на загрязняющие автомобили в основном коснется тех, кто зарабатывает меньше всего, кто пользуется неновыми транспортными средствами. «Мы не поддержим такой налог», – сказал В. Томашевский. По его мнению, если введение налога будет необходимым, в течение 10-15 лет этот налог должен быть символическим, чтобы люди осознали проблему и по возможности пытались покупать менее загрязняющие окружающую среду транспортные средства.

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Лидер ИАПЛ-СХС также отреагировал на информацию, появившуюся в СМИ, успокаивая, что упомянутые суммы, связанные с налогом на автомобили, раздуты. Политик отметил, что, даже если подобный налог будет введен, он будет скорее символическим, предназначенным для тех, кто занимается торговлей автомобилями.

Во время пресс-конференции, обсуждая реализацию социальных проектов, В. Томашевский отметил, что ИАПЛ-СХС является автором закона о выплатах детям. Этот вопрос был внесен в предвыборную программу партии в 2016 году, потом был подготовлен соответствующий законопроект, благодаря ему сейчас семьи ежемесячно получают по 50 евро на каждого ребенка. Между тем многодетные семьи, получающие низкий доход, или семьи, воспитывающие ребенка с недугами, получают по 70 евро.

В. Томашевский напомнил, что возглавляемая им партия, придя в правящую коалицию, подписала коалиционный договор, в который вписаны и «детские деньги» до 70 евро каждый месяц на одного ребенка, и 100 евро многодетным семьям, также семьям, получающим низкий доход и воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями.

Председатель ИАПЛ-СХС опроверг появляющуюся в СМИ информацию о том, что якобы «детские деньги» не будут выплачиваться в таком размере, как предусмотрено в коалиционном договоре. По его словам, коалиционный договор действителен, и упомянутые деньги должны быть предусмотрены в бюджете.

Политик также объяснил, из каких источников можно было бы взять деньги на осуществление социальных проектов. Один из них – налогообложение банковских активов.

Подготовлено  литовскими СМИ

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