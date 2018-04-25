В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим

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«Мы не подержим налог на загрязняющие автомобили», – сказал во время пресс-конференции в Сейме председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский. Он заверил, что возглавляемая им партия не поддержит планируемый налог на автомобили, загрязняющие окружающую среду, поскольку этот налог коснется в основном нуждающихся жителей страны, передает L24.lt.

Один из главных вопросов, который получил негативный отклик в обществе, – налог на транспортные средства, загрязняющие окружающую среду. В. Томашевский подчеркнул, что ИАПЛ-СХС не поддержит такой налог и успокоил жителей страны, прогнозируя, что этот налог, скорее всего, не будет введен.

Председатель ИАПЛ-СХС отметил, что упомянутый проект недостаточно подготовлен, а в настоящее время налоговое бремя для жителей и так слишком тяжелое, поэтому нужно увеличивать налоги на капитал, банкам, а не тем, кто зарабатывает меньше всего.

В. Томашевский обратил внимание на то, что налог на загрязняющие автомобили в основном коснется тех, кто зарабатывает меньше всего, кто пользуется неновыми транспортными средствами. «Мы не поддержим такой налог», – сказал В. Томашевский. По его мнению, если введение налога будет необходимым, в течение 10-15 лет этот налог должен быть символическим, чтобы люди осознали проблему и по возможности пытались покупать менее загрязняющие окружающую среду транспортные средства.