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Клайпедский порт лидирует по погрузкам в странах Балтии четвертый год подряд

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Клайпедский порт лидирует по погрузкам среди портов Балтийских стран уже четвертый год подряд.

За три квартала этого года в Клайпедском порту отгружено 34,9 млн тонн грузов – на 3,7% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила дирекция порта.

По данным Министерства транспорта Латвии, погрузки в Рижском порту в период для сравнения уменьшились на 10,5% до 23,9 млн тонн, в Вентспилском порту – выросли на 10,1% до 16,6 млн тонн, в Лиепайском порту – уменьшились на 3,8% до 5,3 млн тонн.

Управляющая пятью портами компания Tallinna Sadam сообщила, что погрузки в них за девять месяцев года были на 8,3% скромнее, чем год назад – 14,3 млн тонн.

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На контролируемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva Бутингском терминале в январе-сентябре перевалено 7,3 млн тонн нефти – на 4,6% больше, чем за такой же период прошлого года.

BNS
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