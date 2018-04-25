Клайпедский порт лидирует по погрузкам в странах Балтии четвертый год подряд

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Клайпедский порт лидирует по погрузкам среди портов Балтийских стран уже четвертый год подряд.

За три квартала этого года в Клайпедском порту отгружено 34,9 млн тонн грузов – на 3,7% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила дирекция порта.

По данным Министерства транспорта Латвии, погрузки в Рижском порту в период для сравнения уменьшились на 10,5% до 23,9 млн тонн, в Вентспилском порту – выросли на 10,1% до 16,6 млн тонн, в Лиепайском порту – уменьшились на 3,8% до 5,3 млн тонн.

Управляющая пятью портами компания Tallinna Sadam сообщила, что погрузки в них за девять месяцев года были на 8,3% скромнее, чем год назад – 14,3 млн тонн.