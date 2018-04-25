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TOP,Духовное пространство

У православных наступил крещенский сочельник

Картинка анимационная открытка крещенский сочельник

В субботу у православных наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.

Согласно православной традиции, этот день является постным в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода.

Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества. Не случайно ее называли «голодной кутьей».

Кроме того, до трапезы необходимо было провести у себя дома генеральную уборку, выметая грязь из самых дальних углов. Так как канун Богоявления считался временем особого разгула нечистой силы, в это время люди шли в церковь и освященной там водой окропляли жилые помещения, людей и домашних животных.

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Поскольку святочные гадания — не что иное, как языческая традиция, православная церковь относилась к ним неодобрительно, а потому в канун Богоявления люди стремились снять с себя грех общения с нечистой силой и освободиться от других грехов, накопившихся за время святочных празднеств. Именно поэтому в крещенский сочельник самые отчаянные русские люди, несмотря на мороз, купались в проруби.

Считалось, что в крещенскую ночь можно смело загадывать любое желание, поскольку в это время небо как бы открывается, превращаясь во врата, ведущие к Богу.

Накануне Крещения в православных храмах принято освящать воду.

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