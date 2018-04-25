А еще этот праздник носит название Просвещение, праздник Светов. Бог есть Свет, который пришел просветить и спасти падший человеческий род. Накануне этого дня Таинством Святого Крещения просвещали оглашенных, и они становились христианами.

Теперь несколько слов о терминах. В Православной Церкви Богоявление и Крещение – названия одного события. Оно празднуется, как сказано выше, 6 января (по новому стилю – 19-го). У католиков Богоявление – это воспоминание о событии, когда три волхва принесли Младенцу Христу дары – ладан, смирну и золото. Мы этот день еще знаем под именем Трех Королей. А Крещение Господне приходится на ближайшее воскресенье после этого праздника.

Крещение Господне – один из самых древних праздников. Когда-то его отмечали вместе с Рождеством. В древневосточных церквях (Армянской, Коптской, Эфиопской и др.) эта традиция сохранилась. Отсюда и Сочельник со строгим постом накануне обоих, и композиционное сходство богослужения.

Служба Сочельника имеет довольно сложную композицию. Она состоит из трех частей. Это Царские часы, вечерня и литургия. Но если на этот день приходится суббота или воскресенье, то часы переносятся на пятницу. В этом году как раз такой случай. Поэтому крещенских служб будет целых три: в пятницу утром 17 января – часы, в субботу утром – Сочельник, вечером – вечернее (простите за тавтологию) богослужение, а в воскресенье – праздничная литургия.

И 18-го в Сочельник, и 19-го после праздничной литургии совершается особое освящение воды. Оно называется великим.

Существует два чина водосвятия – малое и великое. Малое обычно бывает в престольные праздники, в пятницу пасхальной недели, на медовый Спас. Да и вообще в любой день можно этим чином освящать воду. Великое же – только дважды в год, в названные выше дни.

Вода великого освящения носит красивое название «Великая агиасма», т.е. великая святыня. Она обладает поистине удивительными свойствами. Во-первых, она не портится, может простоять не один год и будет такой же свежей, как в день освящения. Во-вторых, агиасма обладает, если можно так сказать, целебными свойствами.

Издревле к великой агиасме было самое трепетное отношение. Ее хранили целый год до нового освящения в бутылочках в красном углу у образов. Прикладывали к больному месту, пили натощак по глоточку, по капельке добавляли в пищу. И хватало этой небольшой бутылочки на год.

Есть в чине водосвятия момент, когда в полной тишине священник про себя еще читает тайную молитву. На несколько секунд наступает тишина, и испытываешь в этот миг такое состояние, будто кожей чувствуешь присутствие Святого Духа. Останавливается дыхание, и слышишь тихий шелест крыл. И в это время обязательно кто-то кому-то должен что-то очень важное сказать. И благоговейный восторг внутри тебя сменяется раздражением и досадой. Сразу вспоминается кадр из «Андрея Рублева», когда начинают раскачивать новый огромный колокол, все замерли в ожидании первого удара, зазвучит или не зазвучит, и лишь иностранные послы, совершенно не чувствуя общего настроения, долго и нудно что-то говорят, говорят друг другу. Причина такого раздражения в нас самих: не умеем мы сосредотачиваться на молитве так, чтобы не слышать и не видеть окружающего мира.

Совершается освящение после литургии, т.е. ближе к полудню. Это я говорю для тех, кто придет только «по водичку». И еще одно замечание. Чин обоих освящений одинаков, поэтому и свойства у этих агиасм не разнятся. А посему нет смысла выстаивать две очереди, в Сочельник и в день Богоявления. Сэкономите время и сбережете нервы. А потратить сбереженное можно более продуктивно: время – на молитву, нервы – на любовь к ближнему.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви