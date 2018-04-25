Зачем люди ходят в церковь? На первый взгляд, вопрос праздный. Но если задуматься? Каждый ищет там свое. Классический прихожанин, тот, кто бывает на каждой службе, приходит в храм для молитвы, для того, чтобы причаститься. Он молится, как правило, не за себя любимого, а о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей, приходит для общей молитвы. Некоторые забредают сюда, чтоб укрыться от суеты, тоже помолиться, как умеют. Бывает, накатит что-то, придет человек, поставит свечу, помолчит, вроде и прошло, и дальше можно жить. Ну конечно, многие бывают тут, чтобы обвенчаться, детей окрестить, родственника похоронить. С туристами-иностранцами тоже все ясно. На то они и туристы, чтобы что-то новенькое увидеть, как говорится, помузейничать. Все это нормально и естественно.
Но есть несколько дней в году, когда народ вдруг идет в церковь сплошным потоком, когда вдруг резко повышается религиозность широких масс. А повышается она, когда что-то дают. А раз дают, раз очередь, значит, возникает толчея, суета, и то там, то сям вспыхивают локальные конфликты, мол, «вас здесь не стояло» и «куды прешь». До драки дело, как правило, не доходит, все-таки храм, и на том спасибо. Хотя с каждым годом, надо заметить, такое встречается все реже. И слава Богу!
Но давайте отстранимся от мирской суеты и скажем несколько слов о грядущем празднике. Это КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. О нем рассказывают Матфей, Марк и Лука достаточно подробно (Мф. 3:13-17, Мк. 1:9-11, Лк. 3:21-22). Иоанн Богослов косвенно упоминает об этом событии. Когда Христу исполнилось 30 лет, Он пришел на Иордан, где Иоанн Предтеча крестил всех, готовя к пришествию Спасителя. Люди стояли по горло в воде, исповедуя свои грехи. Некоторым приходилось делать это довольно долго. Когда к Крестителю подошел Иисус, тот понял, что пришествие, о котором он пророчествовал, свершилось . Иоанн стал отказываться крестить Христа, на что Тот ответил: «Теперь не время говорить об этом, нам надо исполнить то, к чему мы призваны» (Мф. 3.15). Христос вошел в воду и тотчас вышел из нее. Исповедовать Ему было нечего.
В момент Крещения Предтеча видел, как небеса раскрылись и Дух Божий в виде белого голубя спустился на Иисуса,и Креститель услышал голос: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так были явлены все три лика Пресвятой Троицы, поэтому праздник этот называется еще БОГОЯВЛЕНИЕМ.
А еще этот праздник носит название Просвещение, праздник Светов. Бог есть Свет, который пришел просветить и спасти падший человеческий род. Накануне этого дня Таинством Святого Крещения просвещали оглашенных, и они становились христианами.
Теперь несколько слов о терминах. В Православной Церкви Богоявление и Крещение – названия одного события. Оно празднуется, как сказано выше, 6 января (по новому стилю – 19-го). У католиков Богоявление – это воспоминание о событии, когда три волхва принесли Младенцу Христу дары – ладан, смирну и золото. Мы этот день еще знаем под именем Трех Королей. А Крещение Господне приходится на ближайшее воскресенье после этого праздника.
Крещение Господне – один из самых древних праздников. Когда-то его отмечали вместе с Рождеством. В древневосточных церквях (Армянской, Коптской, Эфиопской и др.) эта традиция сохранилась. Отсюда и Сочельник со строгим постом накануне обоих, и композиционное сходство богослужения.
Служба Сочельника имеет довольно сложную композицию. Она состоит из трех частей. Это Царские часы, вечерня и литургия. Но если на этот день приходится суббота или воскресенье, то часы переносятся на пятницу. В этом году как раз такой случай. Поэтому крещенских служб будет целых три: в пятницу утром 17 января – часы, в субботу утром – Сочельник, вечером – вечернее (простите за тавтологию) богослужение, а в воскресенье – праздничная литургия.
И 18-го в Сочельник, и 19-го после праздничной литургии совершается особое освящение воды. Оно называется великим.
Существует два чина водосвятия – малое и великое. Малое обычно бывает в престольные праздники, в пятницу пасхальной недели, на медовый Спас. Да и вообще в любой день можно этим чином освящать воду. Великое же – только дважды в год, в названные выше дни.
Вода великого освящения носит красивое название «Великая агиасма», т.е. великая святыня. Она обладает поистине удивительными свойствами. Во-первых, она не портится, может простоять не один год и будет такой же свежей, как в день освящения. Во-вторых, агиасма обладает, если можно так сказать, целебными свойствами.
Издревле к великой агиасме было самое трепетное отношение. Ее хранили целый год до нового освящения в бутылочках в красном углу у образов. Прикладывали к больному месту, пили натощак по глоточку, по капельке добавляли в пищу. И хватало этой небольшой бутылочки на год.
Есть в чине водосвятия момент, когда в полной тишине священник про себя еще читает тайную молитву. На несколько секунд наступает тишина, и испытываешь в этот миг такое состояние, будто кожей чувствуешь присутствие Святого Духа. Останавливается дыхание, и слышишь тихий шелест крыл. И в это время обязательно кто-то кому-то должен что-то очень важное сказать. И благоговейный восторг внутри тебя сменяется раздражением и досадой. Сразу вспоминается кадр из «Андрея Рублева», когда начинают раскачивать новый огромный колокол, все замерли в ожидании первого удара, зазвучит или не зазвучит, и лишь иностранные послы, совершенно не чувствуя общего настроения, долго и нудно что-то говорят, говорят друг другу. Причина такого раздражения в нас самих: не умеем мы сосредотачиваться на молитве так, чтобы не слышать и не видеть окружающего мира.
Совершается освящение после литургии, т.е. ближе к полудню. Это я говорю для тех, кто придет только «по водичку». И еще одно замечание. Чин обоих освящений одинаков, поэтому и свойства у этих агиасм не разнятся. А посему нет смысла выстаивать две очереди, в Сочельник и в день Богоявления. Сэкономите время и сбережете нервы. А потратить сбереженное можно более продуктивно: время – на молитву, нервы – на любовь к ближнему.
Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви
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