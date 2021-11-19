У тайваньского представительства в Вильнюсе дипломатического статуса не будет – МИД

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Тайваньское представительство в Вильнюсе открыто, чтобы развивать экономические связи со странами региона Индийского и Тихого океанов, однако дипломатического статуса у него не будет, утверждает Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.

«Мы стремимся наладить более тесные связи в азиатском регионе или в регионе Индийского и Тихого океанов. Не так давно приступило к работе посольство в Австралии, мы намерены, возможно, еще в этом году открыть посольство в Южной Корее, в следующем году – в Сингапуре и, наверное, когда-то в будущем и представительство в Тайбэе», – сказал в четверг в сейме журналистам министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, комментируя открытие тайваньского представительства.

По его словам, Китай информирован о начале деятельности этого представительства в Вильнюсе.

Между тем представитель министра Витаутас Шмайжите-Кулешене в присланном BNS комментарии подчеркнула, что «у этого представительства не будет дипломатического статуса».

Как сказал Г. Ландсбергис, пока не поступило никакой реакции Китая на это, не фиксировалось и повышение уровня опасности кибернетических атак.

Министр ИД сказал, что в интересах государствах налаживать прочные связи с демократическими странами.

«Мы считаем, что экономические связи, налаженные с демократическими странами, прочнее, долговечнее, они в большей степени основаны на принципе верховенства права, поэтому больше соответствуют интересам Литвы», – сказал он.

Как сообщил МИД Тайваня, тайваньское представительство в Вильнюсе начинает работу с четверга.

Главой представительства назначен Эрик Хуанг, который также возглавляет представительство Тайбэя в Латвии.

Представительство тайванцев в Вильнюсе представляется как офис Тайбэя по развитию торговых связей, но он также будет заниматься и консульскими вопросами.

Решение Литвы разрешить представительству острова действовать от имени тайваньцев возмутило Китай, протестующий против любых попыток Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира представительства действуют от имени Тайбэя, поскольку устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике «одного Китая», не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

Несколько месяцев назад, когда отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились, Китай отозвал своего посла в стране и потребовал, чтобы Литва сделала то же самое. Посол Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября.