Участившиеся полеты российских военных самолетов удивлять не должны – Шимоните

Кроме того, на прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции истребители 18 раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, которые нарушили правила полета в международном воздушном пространстве.

«Что нам нужно знать, так это то, что реагируют сразу, есть кому реагировать, Литва в безопасности и находится под защитой зонтика НАТО», — сказала премьер.

Начавшаяся война побудила литовских должностных лиц усилить давление на Альянс с тем, чтобы воздушная полиция в странах Балтии была заменена на миссию противовоздушной обороны.

Это означает, что несущие дежурство натовские истребители в случае кризиса смогли бы выполнять боевые задачи.

Сейчас из Литвы и Эстонии осуществляется миссия воздушной полиции стран Балтии, начавшаяся после вступления этих стран в Альянс в 2004 году.

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