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Участившиеся полеты российских военных самолетов удивлять не должны – Шимоните

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Участившиеся полеты российских военных самолетов над Балтийским морем удивлять не должны, говорит литовский премьер-министр Ингрида Шимоните. 

«Наверное, нас это не должно удивлять. Есть та технология, та тактика, которую использует Россия, и эти инциденты бывали и раньше. Все способы как-то держать руки у людей занятыми — видимо, такая у Кремля привычка», — сказала глава кабмина на пресс-конференции. 

После начала российской инвазии в Украину самолеты НАТО стали ежедневно патрулировать  в воздушном пространстве вдоль границы Балтийских стран с Россией и Беларусью. 

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Кроме того, на прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции истребители 18 раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, которые нарушили правила полета в международном воздушном пространстве. 

«Что нам нужно знать, так это то, что реагируют сразу, есть кому реагировать, Литва в безопасности и находится под защитой зонтика НАТО», — сказала премьер. 

Начавшаяся война побудила литовских должностных лиц усилить давление на Альянс с тем, чтобы воздушная полиция в странах Балтии была заменена на миссию противовоздушной обороны. 

Это означает, что несущие дежурство натовские истребители в случае кризиса смогли бы выполнять боевые задачи. 

Сейчас из Литвы и Эстонии осуществляется миссия воздушной полиции стран Балтии, начавшаяся после вступления этих стран в Альянс в 2004 году. 

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