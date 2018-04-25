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Образование,Общество

Учебный год будет короче

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает завершить этот учебный год 1 июня, позднее обучение может быть продолжено в рамках неформальной просветительской деятельности, индивидуальных консультаций, сообщает BNS.

«С учетом  экстремальной ситуации в стране и уже работающего удаленного обучения, обеспечения детей компьютерным оборудованием мы предлагаем общеобразовательным школам завершить учебу 1 июня», – сказал министр образования Альгирдас Монкявичюс.

Как сообщило ведомство, прочая образовательная деятельность (неформальная образовательная деятельность, индивидуальные консультации детей) удаленным или обычным способом, если карантин будет завершен, сможет продолжаться и далее.

Министр отметил, что особое внимание будет уделено абитуриентам, чтобы они смогли наилучшим образом подготовиться к начинающейся 22 июня экзаменационной сессии.

Напомним, что экзамены для абитуриентов начнутся 22 июня, а закончатся 21 июля. Запланирована и дата поступления в вузы. Первый этап планируется до 18 августа, второй — до 5 сентября. Сам учебный процесс для первокурсников начнется 14 сентября.

По плану результаты экзаменов будут объявлены до 5 августа. Аттестаты зрелости школы смогут выдавать с 7 августа. Для его получения нужно сдать два экзамена: литовский язык и литературу и еще один — на выбор.

Школьные и государственные экзамены: по литовскому языку –  29 июня, по английскому — 1 июля, по математике — 3 июля, по иностранному языку (устно) с 22 по 25 июня. Полный график экзаменов можно найти на сайте Министерства образования www.smm.lt

По словам министра, то обстоятельство, что экзаменационная сессия опоздала, даст абитуриентам больше времени на подготовку. По словам Альгирдаса Монкявичюса, консультации для абитуриентов будут организовывать не только дистанционно, но и обычным, контактным образом. Также планируют помогать и учителям, которые готовят абитуриентов. Министр упомянул и студентов высших учебных заведений, которые вызвались помочь школьникам с техническими заданиями.

Информация «ЛК», BNS 

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