В Вильнюсе открылись автокинотеатры под открытым небом

В Вильнюсе открылся кинотеатр “drive in” под открытым небом на парковочной площадке Litexpo.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.
“Я понимаю, что это считается массовым мероприятием, что Минздрав может в любой момент запретить автокинотеатр, однако призываю к здравому смыслу”, — написал мэр Вильнюса.
По его словам, никто не будет выходить из автомобилей, не будет открывать окон, в автомобиле будет не больше двух человек и не будет физических контактов с другими людьми. В будущем и сеансов, и таких кинотеатров может быть больше, считает Р. Шимашюс.
Кроме того, в этот четверг состоялся кинопоказ под открытым небом на крыше торгово-развлекательного центра Ozas. Любители кино смогут выбирать из двух фильмов. Первый сеанс ежедневно будет начинаться в 21 час., второй после 23 часов. Кинотеатр может вместить до 100 автомобилей одновременно.
Билеты можно приобрести заранее онлайн. Общая стоимость билета для лиц, прибывающих на одной машине, составляет 11,3 евро.
Информация «ЛК», vilnius.lt, литовских СМИ