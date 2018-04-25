В Вильнюсе открылись автокинотеатры под открытым небом

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Вильнюсе открылся кинотеатр “drive in” под открытым небом на парковочной площадке Litexpo.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

“Я понимаю, что это считается массовым мероприятием, что Минздрав может в любой момент запретить автокинотеатр, однако призываю к здравому смыслу”, — написал мэр Вильнюса.

По его словам, никто не будет выходить из автомобилей, не будет открывать окон, в автомобиле будет не больше двух человек и не будет физических контактов с другими людьми. В будущем и сеансов, и таких кинотеатров может быть больше, считает Р. Шимашюс.

Кроме того, в этот четверг состоялся кинопоказ под открытым небом на крыше торгово-развлекательного центра Ozas. Любители кино смогут выбирать из двух фильмов. Первый сеанс ежедневно будет начинаться в 21 час., второй после 23 часов. Кинотеатр может вместить до 100 автомобилей одновременно.

Билеты можно приобрести заранее онлайн. Общая стоимость билета для лиц, прибывающих на одной машине, составляет 11,3 евро.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Информация «ЛК», vilnius.lt, литовских СМИ