Ученики не вернутся в школы

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Несмотря на то что правительство Литвы разрешило вернуть за парты учеников 5-11 классов, большая часть самоуправлений страны решила до конца учебного года оставить школы на удаленном обучении, показывает опрос, проведенный Литовской ассоциацией самоуправлений (ЛАС).

Ответы дали 43 самоуправления из 60, 26 сообщили, что до конца года школьники вообще не вернутся в классы. Среди ответивших так – самоуправления Шяуляй и Клайпеды, однако и в других крупных городах возвращение школьников за парты намечается лишь в нескольких школах.

16 самоуправлений указали, что пятиклассники – одиннадцатиклассники вернутся за парты в части школ, то есть как минимум в одной школе, хотя бы в нескольких классах. О том, что во всех школах будет применяться только контактное или смешанное обучение, информировало лишь одно самоуправление – Кретингского района.

Правительство разрешило возобновить контактное обучение в этих классах только с необходимым условием – эти школьники и педагоги должны периодически проверяться на COVID-19.

Большинство самоуправлений утверждает, что не возобновлять контактное обучение решено потому, что с этим не согласны родители, большинство самоуправлений, указавших, что согласились возобновить контактное обучение, также информировали, что сделает это лишь в некоторых школах и лишь в нескольких классах.

Ранее в школы было разрешено вернуться ученикам младших классов и абитуриентам.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ