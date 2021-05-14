Тенденции роста цен на продукты

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В Литве тенденция к росту цен на продукты наблюдается второй месяц подряд, сообщает портал сравнения цен Pricer.lt. Эксперты считают, что это только начало и в этом году цены будут рекордными.

Жители Литвы постоянно беспокоятся из-за повышения цен на продукты. Правительство республики обещало принять меры, чтобы не допустить подорожания, однако реальных действий так и не было предпринято. Поэтому многие жители Литвы, особенно приграничных районов, предпочитают ездить за продуктами питания и алкоголем в соседние страны, например, в Латвию и Польшу, так как там цены ниже.

По сравнению с мартом в апреле нынешнего года средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы подорожала на 0,56 евро (на один процент) и была на 4,3 евро (7,1 процента) дешевле, чем в апреле прошлого года.

После повышения цены корзины на 0,57 евро сеть Maxima остается на первом месте в рейтинге самых дешевых продовольственных корзин. На втором месте Norfa, где корзина подорожала на 1,03 евро. На третьем – IKI, где продуктовая корзина подешевела на 0,17 евро. Четвертое место занимает Lidl (-0,31 евро), на пятом – Rimi (+1,37 евро), на шестом – E-Rimi (-0,51 евро). Barbora, где корзина подорожала на 1,91 евро, остается на седьмом месте.

Анализ средних корзин популярных и известных продуктов в апреле показал, что по сравнению с мартом цена выросла на 1,06 евро, или на 2,7 процента. Средняя цена корзины популярных продуктов в апреле 2021 года была на 0,81 евро (2,1 процента) выше, чем в апреле прошлого года.

Из цен 52 товаров, отслеживаемых Pricer.lt, 14 товаров стали дороже, 34 товара — дешевле. Больше всего подорожали черный хлеб, подсолнечное масло, молотый кофе, томатный сок, молоко Dvaro, окорочка цыплят-бройлеров. Значительно подешевели колбаса, самый дешевый томатный сок, самое дешевое масло, яблоки, свиной окорок, яйца, картофель.

Эксперты отмечают, что свинина подорожала, превысив средний показатель за пять лет. Стоимость курицы также выросла, превысив прошлогодний уровень на 10,1 процента. И в Литве, и в Польше цены на курицу самые высокие за этот год.

Эксперты портала Pricer.lt. подытоживают, что, хотя уровень цен все еще немного ниже, чем в прошлом году, налицо тенденция роста. Насколько сильным окажется общий рост, будет зависеть от ситуации. Растут цены на курицу и свинину – в целом рост цен на мясо будет стимулироваться изменением конъюнктуры экспортных рынков, потребностью в открывающемся общепите и эпидемиологической ситуацией (птичий грипп, африканская чума свиней).

Цены на оптовое сливочное масло составляют 399 евро за 100 кг, то есть 0,80 евро за 200 г (обычная упаковка), что уже на 36 процентов дороже, чем в прошлом году, но самое дешевое масло в обзоре Pricer.lt все еще представлено низкой ценой.

Как отмечают эксперты, на стоимость сельскохозяйственной продукции повлияют не только изменение цен на топливо, будущий урожай, но и наличие рабочей силы. Так, в некоторых странах было много мигрантов, занятых в сельском хозяйстве, для которых сейчас намного усложнилось перемещение. А в других странах, где работали местные жители, сейчас пик пандемии коронавируса. К последним относятся Индия, Африка и Южная Америка.

В то же время представители конечной цепи распределения продуктов питания – торговых сетей – почувствуют давление с целью повышения заработной платы работников, потому что с восстановлением гостиниц и предприятий общественного питания работники будут переходить в более оплачиваемые места.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ