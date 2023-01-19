Ученые научились управлять молнией

Ученые доставили мощный лазер на вершину горы Сентис и установили его у телекоммуникационной башни высотой 124 метра, в которую молния ударяет примерно 100 раз в год.

Исследователи дождались штормов и с июля по сентябрь прошлого года стреляли быстрыми лазерными импульсами в грозовые тучи более 6 часов.

Приборы, предназначенные для регистрации ударов молнии, показали, что в ходе экспериментов лазер отклонял разряды молнии.

«Металлические стержни используются почти везде для защиты от молнии, но площадь, которую они могут защитить, ограничена несколькими метрами или десятками метров. Если у нас будет достаточно энергии в лазере, можно будет охватить до нескольких сотен метров», — говорит Орельен Хуар, физик из Политехнической школы в Палезо.

Стоимость лазерной системы очень высока по сравнению с ценой простого стержня, однако лазеры могут быть более надежным способом устремления разряда молнии.