Открываются новые направления полетов из Литвы

Наступающие весна и лето обещают радость новых открытий. С марта по июнь литовским путешественникам будут представлены целых семь новых направлений прямых рейсов, так что каждый сможет получить новые впечатления.
В марте Ryanair начнет осуществлять полеты из Каунасского аэропорта в Братиславу (с 27 марта, по понедельникам, средам и пятницам), в Бари и Бургас (с 28 марта, по вторникам и субботам).
В последний месяц весны airBaltic начнет выполнять рейсы из Вильнюсского аэропорта в города Испании и Греции: в Малагу — со 2 мая, по вторникам и субботам, на Майорку — со 2 мая, по вторникам и субботам.
Рейсы в греческий Ираклион будут выполняться с 4 мая по четвергам и воскресеньям.
С 7 июня Ryanair представит еще один маршрут из аэропорта Вильнюса в болгарскую Варну. Рейсы будут выполняться каждую среду и субботу.
Ранее сообщалось, что с апреля 2023 г. авиакомпания Wizz Air начинает полеты в новом направлении — из Вильнюса в Рим.