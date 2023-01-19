Открываются новые направления полетов из Литвы

В последний месяц весны airBaltic начнет выполнять рейсы из Вильнюсского аэропорта в города Испании и Греции: в Малагу — со 2 мая, по вторникам и субботам, на Майорку — со 2 мая, по вторникам и субботам.

Рейсы в греческий Ираклион будут выполняться с 4 мая по четвергам и воскресеньям.

С 7 июня Ryanair представит еще один маршрут из аэропорта Вильнюса в болгарскую Варну. Рейсы будут выполняться каждую среду и субботу.

Ранее сообщалось, что с апреля 2023 г. авиакомпания Wizz Air начинает полеты в новом направлении — из Вильнюса в Рим.