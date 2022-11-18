Ученые назвали продукты, которые стоит приравнять к наркотикам

Группа исследователей во главе с доктором, профессором психологии Мичиганского университета Эшли Гирхардт пришли к выводу, что ультрапереработанные продукты, к которым относятся и чипсы, выпечка, конфеты, хлопья, пончики, газированные напитки и многое другое, содержат огромное количество искусственных ароматизаторов, консерваторов и подсластителей.

Все это делает их чрезвычайно вкусными, но также калорийными, жирными, сахарными или солевыми, что повышает риск ожирения или развития ряда других заболеваний. В результате ученые пришли к выводу, что все это делает «вкусности» больше похожими на наркотики, ведь по сути они далеки от натуральных по вкусу и текстуре, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам профессора исследования поведения в отношении здоровья в Техническом университете Вирджинии Александры Дифеличантони, все эти продукты были отлично разработаны для доставки сахара и жиров в наш организм. Кроме того, они вызывают привыкание, наравне с сигаретами, алкоголем и наркотиками.

Исследователи отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять, как вредная пища влияет на мозг. Однако уже сегодня можно сказать, что эти быстрые «удары» похожи на то, как никотин, алкоголь и кокаин действуют на весь наш организм.

Отметим, что ученые не стали говорить о полном запрете пончиков, чипсов, хлопьев и других продуктов, однако считают, что их реклама должна выходить с такими же пометками, как и реклама сигарет.