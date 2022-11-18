Шимоните надеется, что до декабря удастся договориться со Швецией о «сверхприбылях»

«Как написано в самом регламенте, если будут какие-то трудности, то Еврокомиссия предпримет шаги для и разрешения», — сказала премьер-министр.

В конце сентября министры энергетики стран Евросоюза решили что сверхприбыли компаний, производящих дешевую ветровую, солнечную, атомную или гидроэлектроэнергию, работающие на лигнита (буром угле), будут перераспределяться, при этом будет установлен потолок цен на уровне 180 евро за мегаватт-час.

В регламенте, утвержденном в Брюсселе, говорится, что между страной на 100% зависимой от импорта электроэнергии и основным экспортер электроэнергии в нее, до 1 декабря при посредничестве ЕК должны будут подписаны соглашения о разделе собранного сверхдохода производителей электроэнергии.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис не исключил, что эта процедура может и не понадобиться, но подчеркнул, что ее необходимо иметь. По его словам, так называемая сверхприбыль компаний-производителей электроэнергии снова станет актуальной, если цена на электроэнергию вернется к прежним максимумам.

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