Нужен специальный закон о создании инфраструктуры для германской бригады – Ландсбергис

По словам министра, закон продемонстрирует серьезность обязательств Литвы и обеспечит преемственность после выборов в Сейм.

Посетивший Германию на прошлой неделе министр иностранных дел Литвы сообщил, что представил своим партнерам план, согласно которому к 2026 году Литва будет готова принять в стране всю германскую бригаду — около 5 тыс. военнослужащих.

«Это значит — с техникой, с необходимыми гаражами, складами и людьми, которые могли бы находиться в Литве на ротационной основе, как сейчас дислоцируются германские или американские батальоны», — пояснил Ландсбергис.

По его словам, германские солдаты с техникой могли прибывать в Литву поэтапно.

«Это не значит, что в 2026 году, когда мы будем готовы, тогда вся бригада приедет сразу в один день. Мы можем расти до бригады», — сказал министр.

Министр заявил, что пытался донести до Берлина сообщение о том, что Литва хочет видеть в стране германских солдат, как только будет создана инфраструктура.

По словам Ландсбергиса, представители Германии сейчас знакомятся с планом Литвы.

«Мы представили наш план и хотим услышать, приемлем ли этот план для германской стороны», — сказал он.

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил во вторник BNS, что очень приветствует идею закона, он сам говорил об этом еще летом.

«В первую очередь это был бы акт политического сплочения. Мы видим на опыте с законом барьера на границе с Беларусью, что это рецепт успеха. Новый закон показал бы, что это общее обязательство, и определил бы четкое стратегическое направление», – сказал Касчюнас.

Германия возглавляет дислоцированный в Литве с 2017 года международный батальон союзников, а после вторжения России в Украину в этом году пообещала усилить свое присутствие в регионе.

Вильнюс стремится к тому, чтобы в стране на постоянной основе была дислоцирована полноценная ротационная бригада, и добивается от Берлина четких обязательств в этом отношении.

И все же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в понедельник, что часть обещанной Берлином военной бригады будет дислоцирована в Литве, а другая часть останется на родине.

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