Участники конференции ООН по климату не могут согласовать общий документ

Организаторы саммита — египетская сторона — 17 ноября предложили 20-страничный черновой документ, однако делегаты сочли его «слишком длинным, расплывчатым в формулировках и вводящим в заблуждение». По словам участников конференции, они были удивлены этим документом, поскольку в нем упоминались пункты, которые даже не обсуждались на конференции, продолжавшейся две недели. Например, в черновом варианте значился призыв к развитым странам достичь «чистых отрицательных показателей по объему выбросов к 2030 году», тогда как ЕС и США заявляли, что планируют достигнуть «нулевого показателя» к 2050 году, а Китай — к 2060.

Сессии переговоров для согласования документа в четверг длились по нескольку часов, однако пока прийти к соглашению не удалось.

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс указал, что «никто не хочет, чтобы конференция закончилась без консенсуса». По его словам, в черновом варианте «очень много пробелов», и предстоит много работы.

Конференция ООН по климату проходит с 6 по 18 ноября в Шарм-эль-Шейхе. Ожидалось, что в ходе встречи участники представят обновленные планы по сокращению выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста среднемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.