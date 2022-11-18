ЕС запретит традиционные моторы

Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

Через 13 лет в Европе можно будет поставить на учёт только электромобиль – евросообщество планирует полностью отказаться от машин с бензиновым и дизельным двигателем.

Соглашение, заключённое между Европарламентом и 27 странами-членами ЕС, подразумевает, что ставиться на учёт будут только автомобили с моторами, отвечающими принципу климатической нейтральности – с нулевым выбросом парниковых газов. Сегодня этому требованию соответствуют в первую очередь электромобили. Продажи новых машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в 2035 году будут остановлены. Запрет на автомобили с ДВС будет реализован через ограничение выбросов в атмосферу углеводорода. С 2035 года показатель, предписывающий автопроизводителям допустимое количество CO2, станет нулевым.

В июне к этому соглашению пришли министры охраны природы стран-членов ЕС, а теперь их договорённость закреплена на более высоком уровне. В 2026 году идея отказа от двигателей внутреннего сгорания должна пройти окончательную проверку – к этому времени экспертам предстоит подготовить всеобъемлющий анализ выбросов моторов, работающих на всех видах топлива, от ископаемого до электроэнергии, на протяжении всего жизненного цикла транспортного средства. На основании этой финальной проверки соглашение смогут ратифицировать все 27 участников Евросообщества.

Их нынешняя договорённость также содержит просьбу к Еврокомиссии проверить возможность не отказываться от двигателей внутреннего сгорания полностью, а всё же разрешить те, которые работают на электротопливе – это новый класс углеродно-нейтральных заменяющих видов топлива, которое производится с помощью электроэнергии из возобновляемых источников и обеспечивает нулевую эмиссию. Применение для обычного автотранспорта такого электротоплива пока маловероятно, так как потребность в нём гораздо выше в авиационной отрасли и судоходстве, но теоретически эта возможность сохраняется. По мнению экологов Greenpeace, электротопливо будет применяться только для спецтранспорта – пожарных машин и скорой помощи. В конце 2020 года концерн Porsche объявил, что рассматривает углеродно-нейтральные виды топлива в качестве альтернативы существующим, включая электричество.

В Германии на том, чтобы не захлопывать дверь перед разработками этой технологии, особенно целеустремлённо настаивают свободные демократы. Отказ от ДВС был предметом внутреннего спора в немецком кабинете министров – СвДП и «Зелёные» принципиально расходились во взглядах. Экологисты поддерживали полный запрет, либералы бились за электротопливо и теперь преподносят достигнутый компромисс как собственную победу. Оппозиционеры-консерваторы, напротив, считают, что партия Кристиана Линднера (Christian Lindner) фактически согласилась с запретом ДВС: просьба к Еврокомиссии юридически её ни к чему не обязывает и может быть проигнорирована. Полный отказ от бензиновых и дизельных моторов, по мнению христианских демократов, заходит слишком далеко: нельзя ставить всё на одну карту, в данном случае – электромотор.

По мнению «зелёных» экспертов, нынешние «эпохальные перемены» помогут спасти природу и проложат путь к завтрашнему благосостоянию. Политики указывают, что важность достигнутого соглашения не только в том, что оно послужит делу сохранения климата, но и ставит чёткие цели перед автомобилестроительной индустрией и даёт ей возможность планирования. «То, кто сегодня делает ставку на ДВС, вредит бизнесу, климату и нарушает европейское право», – подводит итог соглашения депутат Европарламента от немецких «Зелёных» Михаэль Блосс (Michael Bloss).

Глава комитета по охране природы Европарламента Паскаль Канфен (Pascal Canfin) называет договорённость об отказе от автомобилей с ДВС исторической. Для европейских автолюбителей и автомобилестроителей всего мира она означает то, что возможность ездить на бензиновых и дизельных автомобилях, приобретённых до запрета, сохранится – он будет действовать только на продажи новых машин. Будет по-прежнему возможно и продать или купить подержанное транспортное средство с ДВС. Вероятно, запрет скажется на ценах на подержанные машины, но этот рынок зависит от многих факторов, и пока сложно предсказать его динамику.

По имеющейся сегодня информации, запрет на продажи новых автомобилей с ДВС не станет предвестником ограничений их движения. Более реалистичный вариант – с каждым днём бензиновых и дизельных машин на дорогах будет всё меньше. Это касается не только легкового транспорта, но и фургонов – их тоже затронет запрет. Он предоставит исключение компаниям, которые производят меньше 10 тысяч автомобилей в год – это многие фирмы в люкс-сегменте, к примеру Ferrari. Крупные автомобилестроители, и не только европейские, предупредили нынешние решения ЕС и на протяжении последних лет заявляли о добровольном отказе от производства машин с ДВС. Производители, в том числе немецкие, активно разрабатывают новые электромобили, которые занимают всё больше места в их модельном ряду. Opel и родственная британская марка Vauxhall полностью перейдут на производство машин с электромотором уже в 2028 году. Volkswagen планирует окончательный переход между 2033-м и 2035-м. Audi представит последние модели с ДВС в 2026 году, а в 2033-м полностью снимет их с производства.

Бензиновых и дизельных машин Hyundai не станет в Европе к 2035 году, Fiat перейдёт на электромобили к 2030-му, как и Ford (только в Европе). Honda рассчитывает на 2040-й, но уже с 2030-го по 2035 год машины с электромотором займут 80% производственных мощностей. Первопроходцем станет французская марка DS, некогда отпочковавшаяся от Citroen – уже с 2019 года свою каждую новую модель она предлагает в электрическом варианте, а с 2024 года в продаже останутся только электромобили. Mini, дочернее предприятие BMW, перейдёт на выпуск машин исключительно с электромотором в 2031 году. Volvo проделает этот шаг к 2030 году, отказавшись и от гибридов.

Чтобы водители этих новых машин вольно чувствовали себя на европейских дорогах, автопроизводителям необходимо совершенствовать технологии, улучшая качество и срок жизни аккумуляторов, а также дальность поездок без их зарядки, а государствам – продолжить улучшать инфраструктуру. Немецкое правительство в середине октября обнародовало проект её развития, предполагающий, что публичными заправками для электромобилей будут оборудованы все АЗС Германии и большинство жилых кварталов. В этой сфере уже достигнут впечатляющий прогресс: по данным Федерального агентства по сетям, к концу сентября 2021 года в Германии была в эксплуатации 41 600 общедоступных точек зарядки электромобилей, а сейчас – почти 70 тысяч.

Победному шествию электромобилей может серьёзно помешать актуальный взрывной рост цен на электроэнергию. Последние несколько лет пользование электромобилем было ощутимо выгоднее, чем машин с ДВС, благодаря низким ценам на киловатт-час тока и государственным премиям за покупку.

Теперь экологически чистый транспорт теряет привлекательность с точки зрения себестоимости поездок. Эксперты Центра исследований автомобильного транспорта CAR подсчитали, что электромобиль продолжает быть выгоднее бензиновой машины, пока стоимость электричества не превышает 50 центов за киловатт-час. Цены на автомобили с электромотором остаются значительно выше их собратьев с традиционными двигателями, а перспектив скорого снижения цен на электроэнергию всё меньше. Тем не менее в сентябре в ФРГ были поставлены на учёт 48 389 электромобилей – больше, чем машин с дизельным мотором.