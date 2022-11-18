Враждебность литовцев к беженцам снизилась, но выросла к русским – опрос

По словам Гедре Блажите, научного руководителя неправительственной организации Diversity Development Group, представившей исследование, в этом году заметно, что целенаправленность и открытость общества в принятии военных беженцев из Украины находят свое отражение и в результатах опроса общественного мнения.

«Мы знаем ситуацию, в которой мы сейчас живем, и какие новости мы слышим с конца февраля. Не удивило, что есть действительно сильная поддержка в целом группы беженцев. Пожалуй, беженцы, когда мы говорим о социальной дистанции, в этой связи жители Литвы подразумевают, что речь в первую очередь идет о военных беженцах из Украины», — сказала она.

79,7% участников опроса поддерживают прием беженцев из Украины, спасающихся от войны, начатой ​​Россией.

Данные опроса также показывают общее снижение негативного отношения общества к беженцам.

В опросе 27,3% респондентов заявили, что не хотели бы жить по соседству с беженцами (в 2021 году таких было — 47,1%), 13,9% — что не хотели бы работать на одном рабочем месте (27,7% в 2021 году).

33 процента респондентов не хотели бы сдавать жилье беженцам (48,3% в 2021 году).

Также уменьшилось количество людей, не соглашавшихся с принятием в Литве мусульманских беженцев из-за беженцев климатических изменений.

«Мы видим действительно более позитивное отношение к мусульманам, иракцам и сирийцам, которое, на самом деле, в последние годы было довольно негативным», — сказала Блазите.

Результаты опроса 2022 года показывают, что увеличилось количество людей, поддерживающих применение интеграционных мер к беженцам, проживающим в Литве и прибывающим в страну.

Большинство — 80% поддержали организацию обучения детей (в 2021 году — 62 процента), организацию курсов литовского языка — 75% (в 2021 году — 60%), организацию бесплатных юридических консультаций — 60% респондентов (45% в 2021 году).

Как и в прошлом году, большинство респондентов указали, что не хотели бы жить по соседству с цыганами (58,6%), людьми, вышедшими из мест лишения свободы (57,7%), и не хотели бы сдавать свое жилье людям, которые вышли из тюрем (63%), и цыганам (59%).

Враждебность к русским выросла

Результаты опроса показывают, что количество людей, не желающих жить по соседству с русскими, увеличилось — с 6,2% в 2021 году до 16 % в 2022 году.

Эксперты связывают это с вторжением России в Украину.

По данным на 2022 год, 23,1% опрошенных не хотели бы сдавать свое жилье русским, (9,9% в 2021 году) 13,6% не хотели бы работать с русскими на одном рабочем месте. (4,5% в 2021 году)

На вопрос о том, как изменилось мнение о тех или иных группах общества за последние пять лет, 74,6% опрошенных указали, что отношение к русским, проживающим в Литве, значительно ухудшилось или скорее ухудшилось, чем улучшилось. В 2021 году так думали 26,7%.

«Неудивительно, что отношение к русским также становится негативным. Потому что опять же, чаще всего мы слышим о русских с негативной позиции», — сказала Блазите.

При этом около 64,4% участвовавших в опросе жителй Литвы отметили, что их отношение к проживающим в Литве украинцам значительно улучшилось за последние пять лет или скорее улучшилось, чем ухудшилось. Таких же респондентов в 2021 году было 48,7%.

Основным источником информации являются СМИ.

Согласно опросу, основным источником информации о различных группах беженцев и мигрантов остаются средства массовой информации, за исключением военных беженцев из Украины, с которыми 37% заявили, что имели личный контакт.

Более двух третей респондентов опроса заявили, что им известно из СМИ о гражданах стран, не входящих в Европейский Союз, которые ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве (61%) и которым было предоставлено убежище в стране (65%), а также о мигрантах, въехавших в Литву нелегально (64%).

По словам Неринги Юрчюконите, руководителя программы мониторинга СМИ и журналистских инноваций Media4Change, такие данные подтверждают важную роль СМИ в формировании общественного мнения.

«Я осмелюсь сказать, что роль СМИ очень важна. Мы не случайно видим, что жители и респонденты в опросе заявляют, что их мнение сформировано СМИ», — сказала она.

По словам Юрчюконите, на это важно обращать внимание, поскольку из-за большой стигматизации, социальной дистанции или других обстоятельств таких людей мы редко встречаем и идентифицируем.

«Действительно, роль СМИ очень важна. Особенно с учетом того, что те группы, в отношении которых дистанция наибольшая, встречаются не так легко и люди не имеют возможности составить свое личное мнение из личного опыта», — заявила общественный деятель.

Аналитик Media4Change утверждает, что прослеживается корреляция между тем, как группа изображается в СМИ, и отношением к ней в обществе. По словам Юрчюконите, в этом году улучшился имидж многих групп.

Репрезентативный опрос населения провела компания Baltijos tirimai по заказу Отдела этнических исследований Института социологии Литовского центра социальных наук (LSMC SI) и неправительственной организации Diversity Development Group.

Опрос проводился с 16 по 27 сентября 2022 года, было опрошено 1024 жителя Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился в 124 населенных пунктах, 30 городах и 57 сельских местностях.

Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.

Между тем, группа мониторинга СМИ Media4Change проанализировала более 100 тыс. источников, в которых упоминаются группы, испытывающие наибольшую социальную дистанцию. По данным организации, отслеживалась работа пяти телеканалов, 11 радиостанций, 428 интернет-порталов, 115 республиканских и региональных печатных изданий.

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