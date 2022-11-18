Вильнюсский городской совет скорректировал порядок сдачи жилья в аренду украинцам, уехавшим в Литву от войны — по данным муниципалитета, было принято решение создать приоритетную очередь в связи с получением большого количества просьб и ограниченными возможностями помочь всем тем, кто подал заявление.

Украинцы, относящиеся к указанным группам, будут освобождены от арендной платы и других видов платежей, связанных с содержанием помещений.

Было установлено, что если «Вильнюсское городское жилье» не имеет возможности предложить необходимое жилье, эти иностранцы могут подать заявление на дополнительную компенсацию арендной платы за жилье.

Муниципалитет обязуется покрыть разницу между ценой аренды жилья, арендованного на рынке, и компенсацией части арендной платы за жилье, которая выплачивается из государственного бюджета.

Такая компенсация будет выплачиваться до тех пор, пока не закончится временная защита, предоставленная этим людям в Литве.

По данным Департамента статистики, в Вильнюсе зарегистрировано около 25 тыс. украинцев.

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